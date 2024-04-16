إيزي جيت البريطانية توقف رحلاتها إلى إسرائيل 6 أشهر

إيزي جيت البريطانية توقف رحلاتها إلى إسرائيل 6 أشهر
التاريخ
4/16/2024 2:39:45 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 16 نيسان (بترا)- أعلنت شركة "إيزي جيت" البريطانية للطيران "منخفض التكاليف" تعليق جميع الرحلات من وإلى تل أبيب لمدة ستة أشهر.
وقال بيان للشركة التي تتخذ من مطار لوتون البريطاني مركزاً رئيسياً لعملياتها التشغيلية ونقلته صحيفة "ايفننق ستاندرد" البريطانية اليوم الثلاثاء، إن الشركة لن تستأنف رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى تشرين الأول المقبل، لدواع أمنية.
وأشارت الشركة إلى أنه "يتم تقديم خيارات للعملاء الذين حجزوا للسفر على هذا الخط، بما في ذلك استرداد كامل المبلغ".
--(بترا)
ر ش / ع س/ف ق
16/04/2024 16:49:26
MENAFN16042024000117011021ID1108102081
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