إيزي جيت البريطانية توقف رحلاتها إلى إسرائيل 6 أشهر

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 16 نيسان (بترا)- أعلنت شركة "إيزي جيت" البريطانية للطيران "منخفض التكاليف" تعليق جميع الرحلات من وإلى تل أبيب لمدة ستة أشهر.

وقال بيان للشركة التي تتخذ من مطار لوتون البريطاني مركزاً رئيسياً لعملياتها التشغيلية ونقلته صحيفة "ايفننق ستاندرد" البريطانية اليوم الثلاثاء، إن الشركة لن تستأنف رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى تشرين الأول المقبل، لدواع أمنية.

وأشارت الشركة إلى أنه "يتم تقديم خيارات للعملاء الذين حجزوا للسفر على هذا الخط، بما في ذلك استرداد كامل المبلغ".

--(بترا)

ر ش / ع س/ف ق

16/04/2024 16:49:26