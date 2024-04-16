تراجع الاسترليني أمام الدولار

تراجع الاسترليني أمام الدولار
التاريخ
4/16/2024 2:39:45 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 16 نيسان (بترا)- انخفض الجنيه الاسترليني، اليوم الثلاثاء، أمام الدولار، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو).
وحسب التقارير الاقتصادية البريطانية، تراجع الاسترليني مقابل الدولار اليوم بنسبة 13ر0 بالمئة ليصل عند 2462ر1 دولار، فيما ارتفع بنسبة 01ر0 بالمئة مقابل اليورو عند 1715ر1 يورو.
--(بترا)
ر ش/ ف م
16/04/2024 16:47:46
MENAFN16042024000117011021ID1108102080
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