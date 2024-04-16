تراجع الاسترليني أمام الدولار

لندن 16 نيسان (بترا)- انخفض الجنيه الاسترليني، اليوم الثلاثاء، أمام الدولار، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو). وحسب التقارير الاقتصادية البريطانية، تراجع الاسترليني مقابل الدولار اليوم بنسبة 13ر0 بالمئة ليصل عند 2462ر1 دولار، فيما ارتفع بنسبة 01ر0 بالمئة مقابل اليورو عند 1715ر1 يورو. --(بترا) ر ش/ ف م 16/04/2024 16:47:46

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.