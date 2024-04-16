التعليم العالي: فتح آفاق جديدة أمام الجامعات واستقطاب الطلبة الدوليين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا)-أمين الرواشدة -قال أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي، إن الوزارة ماضية بعزم نحو فتح آفاق جديدة أمام الجامعات الأردنية، واستقطاب الطلبة الدوليين، وفقا للاستراتيجية الوطنية.

جاء ذلك خلال اجتماع لرؤساء جامعات أردنية عقد في الجامعة الأردنية، لبحث جدول أعمال زيارة رسمية تقوم بها الجامعات الأردنية لنظيرتها في إقليم كردستان العراق، والمشاركة بملتقى التعليم العالي الأردني الكردستاني الذي سيعقد الشهر المقبل.

وثمن رؤساء الجامعات المشاركة في الاجتماع، الجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي لمد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات الأكاديمية في مختلف دول العالم، ومساعيها لتجويد التعليم العالي في الأردن.

وقال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، إن الجامعة تتطلع إلى توثيق عرى التواصل مع الجامعات في إقليم كردستان العراق، وإن الجامعة ستقدم ما بوسعها من جهد لدعم العملية التعليمية في الإقليم، وتذليل العقبات أمام تعاون مفتوح معها، بهدف دعمها ومساندتها ونقل الخبرات والمعارف في المجالات كافة.

ويسعى ملتقى التعليم العالي الأردني الكردستاني إلى توطيد العلاقات الأكاديمية والتأسيس لأرضية مناسبة للتعاون بين الجامعات، وتشجيع التبادل الثقافي والطلابي، وإقامة المشاريع والبرامج العلمية والبحثية المشتركة.

وتتضمن أجندة الملتقى جلسات نقاشية، يقدمها أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصرايرة، ورؤساء جامعات أردنية، تركز في مضامينها على ضمان جودة التعليم العالي، والاتجاهات الحديثة في التعليم العالي، ومتطلبات سوق العمل.

ويقدم المشاركون من الجانب الأردني عرضا حول مأسسة التعليم العالي وبرامجه وخططه، وتوجهاته العالمية، وريادة الأعمال والابتكار في سياقات أكاديمية وتعليمية مختلفة.

--(بترا)

أ ر /ع س/ف ق

16/04/2024 16:44:46