التعليم العالي: فتح آفاق جديدة أمام الجامعات واستقطاب الطلبة الدوليين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 نيسان (بترا)-أمين الرواشدة -قال أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي، إن الوزارة ماضية بعزم نحو فتح آفاق جديدة أمام الجامعات الأردنية، واستقطاب الطلبة الدوليين، وفقا للاستراتيجية الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع لرؤساء جامعات أردنية عقد في الجامعة الأردنية، لبحث جدول أعمال زيارة رسمية تقوم بها الجامعات الأردنية لنظيرتها في إقليم كردستان العراق، والمشاركة بملتقى التعليم العالي الأردني الكردستاني الذي سيعقد الشهر المقبل.
وثمن رؤساء الجامعات المشاركة في الاجتماع، الجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي لمد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات الأكاديمية في مختلف دول العالم، ومساعيها لتجويد التعليم العالي في الأردن.
وقال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، إن الجامعة تتطلع إلى توثيق عرى التواصل مع الجامعات في إقليم كردستان العراق، وإن الجامعة ستقدم ما بوسعها من جهد لدعم العملية التعليمية في الإقليم، وتذليل العقبات أمام تعاون مفتوح معها، بهدف دعمها ومساندتها ونقل الخبرات والمعارف في المجالات كافة.
ويسعى ملتقى التعليم العالي الأردني الكردستاني إلى توطيد العلاقات الأكاديمية والتأسيس لأرضية مناسبة للتعاون بين الجامعات، وتشجيع التبادل الثقافي والطلابي، وإقامة المشاريع والبرامج العلمية والبحثية المشتركة.
وتتضمن أجندة الملتقى جلسات نقاشية، يقدمها أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصرايرة، ورؤساء جامعات أردنية، تركز في مضامينها على ضمان جودة التعليم العالي، والاتجاهات الحديثة في التعليم العالي، ومتطلبات سوق العمل.
ويقدم المشاركون من الجانب الأردني عرضا حول مأسسة التعليم العالي وبرامجه وخططه، وتوجهاته العالمية، وريادة الأعمال والابتكار في سياقات أكاديمية وتعليمية مختلفة.
--(بترا)
أ ر /ع س/ف ق
16/04/2024 16:44:46
MENAFN16042024000117011021ID1108102079
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