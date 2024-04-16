Thursday, 18 April 2024 11:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ورشة عمل في بترا عن دور الإعلام في إدارة الأزمات

4/16/2024 2:39:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


عمان 16 نيسان ( بترا)- شارك عدد من الزملاء في وكالة الأبناء الأردنية (بترا) بورشة عمل متخصصة نظمتها الوكالة اليوم الثلاثاء "بعنوان دور الإعلام في إدارة الأزمات".
وأكدت مدير عام الوكالة الزميلة فيروز مبيضين، خلال الورشة ان للإعلام دورا محوريا ورئيسا في إدارة الأزمات، ويتحمل مسؤولية تزويد الجمهور بالمعلومات الدقيقة ومن مصادرها الرئيسة.
وبينت مبيضين أن التدريب واكتساب المهارات الجديدة في التعامل مع القضايا الصحفية المستجدة ضرورة تنعكس على المنتج الصحفي بشكل عام.
وهدفت الورشة التي حاضر فيها الزميل الدكتور عثمان الطاهات، إلى تعريف المشاركين بطبيعة العلاقة بين الإعلام والأزمات، إضافة الى معرفة دور الإعلام قبل وأثناء وبعد انتهاء الأزمة.
واكد الطاهات أهمية موضوع الورشة، مؤكدا ضرورة استمرار العاملين في ميدان الإعلام باكتساب مهارات جديدة حول افضل الطرق والممارسات في التعامل مع الأزمات بمختلف أشكالها وأبعادها.
وعرض الطاهات لنماذج تدريبية للتعامل الإعلام مع الأزمات، لافتا الى أهمية استخدام كل الوسائل المتاحة لدى الصحفي خلال مجريات تغطية الأزمة.
وأشار الى تكاملية المعالجة وشموليتها عبر استخدام مختلف الفنون الصحفية وتسخيرها للمحافظة على مصداقية الخبر واحترام الرأي العام.
وتناولت الورشة موضوعات منها أنواع الأزمات وتزايد أهمية الإعلام في إدارتها وبما يتفق مع الاستراتيجية العامة لمواجهتها ورسم السياسات الإعلامية في التعامل معها في مختلف مراحلها، إضافة الى أسس الخطاب الإعلامي، وكيفية مواجهة الحملات المعادية والإشاعات وغيرها.
وأكد مدير مديرية مركز (بترا) التدريبي الزميل جميل البرماوي، حرص الوكالة على توفير ورش تدريبية متخصصة في مختلف المجالات بشكل مستمر وبما يواكب المستجدات.
--(بترا)
ص م/أ ق/اح/ف ق
16/04/2024 16:40:53

MENAFN16042024000117011021ID1108102078

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث