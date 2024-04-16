ورشة عمل في بترا عن دور الإعلام في إدارة الأزمات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 نيسان ( بترا)- شارك عدد من الزملاء في وكالة الأبناء الأردنية (بترا) بورشة عمل متخصصة نظمتها الوكالة اليوم الثلاثاء "بعنوان دور الإعلام في إدارة الأزمات".
وأكدت مدير عام الوكالة الزميلة فيروز مبيضين، خلال الورشة ان للإعلام دورا محوريا ورئيسا في إدارة الأزمات، ويتحمل مسؤولية تزويد الجمهور بالمعلومات الدقيقة ومن مصادرها الرئيسة.
وبينت مبيضين أن التدريب واكتساب المهارات الجديدة في التعامل مع القضايا الصحفية المستجدة ضرورة تنعكس على المنتج الصحفي بشكل عام.
وهدفت الورشة التي حاضر فيها الزميل الدكتور عثمان الطاهات، إلى تعريف المشاركين بطبيعة العلاقة بين الإعلام والأزمات، إضافة الى معرفة دور الإعلام قبل وأثناء وبعد انتهاء الأزمة.
واكد الطاهات أهمية موضوع الورشة، مؤكدا ضرورة استمرار العاملين في ميدان الإعلام باكتساب مهارات جديدة حول افضل الطرق والممارسات في التعامل مع الأزمات بمختلف أشكالها وأبعادها.
وعرض الطاهات لنماذج تدريبية للتعامل الإعلام مع الأزمات، لافتا الى أهمية استخدام كل الوسائل المتاحة لدى الصحفي خلال مجريات تغطية الأزمة.
وأشار الى تكاملية المعالجة وشموليتها عبر استخدام مختلف الفنون الصحفية وتسخيرها للمحافظة على مصداقية الخبر واحترام الرأي العام.
وتناولت الورشة موضوعات منها أنواع الأزمات وتزايد أهمية الإعلام في إدارتها وبما يتفق مع الاستراتيجية العامة لمواجهتها ورسم السياسات الإعلامية في التعامل معها في مختلف مراحلها، إضافة الى أسس الخطاب الإعلامي، وكيفية مواجهة الحملات المعادية والإشاعات وغيرها.
وأكد مدير مديرية مركز (بترا) التدريبي الزميل جميل البرماوي، حرص الوكالة على توفير ورش تدريبية متخصصة في مختلف المجالات بشكل مستمر وبما يواكب المستجدات.
--(بترا)
ص م/أ ق/اح/ف ق
16/04/2024 16:40:53
MENAFN16042024000117011021ID1108102078
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