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مؤسسة الحسين للسرطان تكرم شركة الكهرباء لدعمها مركز العقبة

4/16/2024 2:39:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا)- كرمت مؤسسة الحسين للسرطان شركة توزيع الكهرباء؛ تقديراً لجهودها في المسؤولية المجتمعية، ومساهمتها في تسمية وحدة فحص في مركز الحسين للسرطان - مبنى الملك عبدالله الثاني في محافظة العقبة.
وثمنت مدير عام المركز نسرين قطامش، دعم شركة توزيع الكهرباء لهذا المشروع الوطني الإنساني، الذي يحمل أهمية قصوى في التوسع الاستراتيجي والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لمرضى السرطان في محافظات الجنوب.
من جانبها، أكدت مدير عام شركة توزيع الكهرباء المهندسة ريم حمدان، أن الشركة تفتخر بالمساهمة في هذا المشروع النبيل، الذي يعكس التزام الشركة تجاه المجتمع ويدعم جهود الارتقاء بالخدمات الطبية في المملكة، وخاصة لمرضى السرطان في جنوب المملكة.
وأضافت أن شركة توزيع الكهرباء تحرص دوما على دعم المشاريع الصحية التي تلامس حياة الناس بشكل مباشر وتحقق تأثيرا إيجابيا في المجتمع.
--(بترا)
س ص/ف م/رق
16/04/2024 16:25:48

MENAFN16042024000117011021ID1108102077

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