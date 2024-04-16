مؤسسة الحسين للسرطان تكرم شركة الكهرباء لدعمها مركز العقبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 نيسان (بترا)- كرمت مؤسسة الحسين للسرطان شركة توزيع الكهرباء؛ تقديراً لجهودها في المسؤولية المجتمعية، ومساهمتها في تسمية وحدة فحص في مركز الحسين للسرطان - مبنى الملك عبدالله الثاني في محافظة العقبة.
وثمنت مدير عام المركز نسرين قطامش، دعم شركة توزيع الكهرباء لهذا المشروع الوطني الإنساني، الذي يحمل أهمية قصوى في التوسع الاستراتيجي والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لمرضى السرطان في محافظات الجنوب.
من جانبها، أكدت مدير عام شركة توزيع الكهرباء المهندسة ريم حمدان، أن الشركة تفتخر بالمساهمة في هذا المشروع النبيل، الذي يعكس التزام الشركة تجاه المجتمع ويدعم جهود الارتقاء بالخدمات الطبية في المملكة، وخاصة لمرضى السرطان في جنوب المملكة.
وأضافت أن شركة توزيع الكهرباء تحرص دوما على دعم المشاريع الصحية التي تلامس حياة الناس بشكل مباشر وتحقق تأثيرا إيجابيا في المجتمع.
--(بترا)
س ص/ف م/رق
16/04/2024 16:25:48
MENAFN16042024000117011021ID1108102077
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