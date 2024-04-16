ورشة تعريفية ببرامج صندوق دعم وتطوير الصناعة في إربد

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 16 نيسان (بترا)- حاتم الظاظا- عقدت غرفة صناعة إربد، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ صندوق دعم وتطوير الصناعة، اليوم الثلاثاء، ورشة تعريفية ببرامج الصندوق.

وقال رئيس الغرفة هاني أبو حسان، إن القطاع الصناعي من أهم روافد الاقتصاد الوطني وله دور كبير في تعزيز دعائم ومكونات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لما يتمتع به من ميزات فريدة، مبينا أن القطاع الصناعي من أكثر القطاعات الاقتصادية قدرة على خلق فرص عمل من خلال تشغيل أكثر من 18 بالمئة من إجمالي قوة العمل الأردنية، إضافة إلى مساهمته بربع الناتج المحلي الإجمالي.

وبين، بحضور مدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية عبدالفتاح الكايد، أن محافظة إربد شهدت نموا في الاستثمار الصناعي خلال الـ25 عاماً الماضية، والتي تعتبر قصة نجاح جديرة بالاهتمام، حيث تجاوزت رؤوس الأموال العاملة في القطاع الصناعي في المحافظة إلى ما يتجاوز مليار دينار؛ بقيمة صادرات تجاوزت 1.2 مليار دولار خلال العام الماضي، مقارنة مع 280 مليون دولار في عام 2000، وأن المؤشرات ما كانت لتكون لولا القيادة الملكية الحكيمة التي بذل فيها جلالته جهودا مضاعفة من أجل الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في الأردن، ناهيك عن الاتفاقيات الدولية والثنائية التي وقعها الأردن والتي فتحت مختلف الأسواق أمام الصادرات الأردنية.

وقال "المبادرات الحكومية تهدف إلى الوصول إلى مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادية من خلال صندوق دعم الصناعة الذي أطلق جولته الثانية الأسبوع الماضي للمساهمة في تخفيف عبء تكاليف تحديث وتطوير الصناعة وزيادة قدرة المنتجات الأردنية من الوصول والنفاذ إلى الأسواق الدولية القائمة والجديدة".

من جهتها، قالت أمين عام الوزارة دانا الزعبي، إن المخصصات الإجمالية للجولة الثانية من صندوق دعم وتطوير الصناعة تبلغ 43 مليون دينار لأكثر من 300 منشأة وشركة صناعية وستقدم على شكل حوافز ومنح وضمانات وجميعها أموال غير مستردة.

وأضافت أن عدد المصانع التي تقدمت للاستفادة من الصندوق قليلة جدا، حيث تقدم حتى الآن 30 مصنعا حصل 10 منها على المنح لتلبيتها الشروط المطلوبة، داعية المنشآت الصناعية للتقدم للصندوق من أجل الاستفادة من الدعم الذي يقدم والذي سينعكس إيجابا على أداء وعمل هذه المنشآت.

وأشارت إلى أن عدد الطلبات الكلية المقدمة عبر المنصة المخصصة لاستلام الطلبات للعام 2023 للمرحلة الأولى من جميع برامج الصندوق الأربعة 1400 طلب، فيما بلغت قيمة الاتفاقيات الموقعة خلال العام الماضي 45 مليون دينار لنحو 395 منشأة صناعية.

وأطلقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الجولة الثانية لبرامج صندوق دعم وتطوير الصناعة، حيث بدأت استقبال الطلبات من قبل الشركات الصناعية الأسبوع الماضي من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.

--(بترا)

ح ظ/ ع س/رق

16/04/2024 16:25:31