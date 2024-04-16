الرئيس السيسي: وقف إطلاق النار في غزة خطوة أساسية لنزع فتيل التوتر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 16 نيسان (بترا)- أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية، خطوة أساسية لنزع فتيل التوتر الإقليمي.
كما أكد السيسي خلال استقباله اليوم الثلاثاء رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين، ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يضمن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وتناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها سُبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، في ظل الأزمة في قطاع غزة، وما تشهده المنطقة من تصعيد للتوتر الإقليمي وملفات مكافحة الإرهاب.
--(بترا)
ن ا / ع س/ف ق
16/04/2024 16:25:25
MENAFN16042024000117011021ID1108102075
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