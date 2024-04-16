الرئيس السيسي: وقف إطلاق النار في غزة خطوة أساسية لنزع فتيل التوتر

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 16 نيسان (بترا)- أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية، خطوة أساسية لنزع فتيل التوتر الإقليمي.

كما أكد السيسي خلال استقباله اليوم الثلاثاء رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين، ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يضمن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها سُبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، في ظل الأزمة في قطاع غزة، وما تشهده المنطقة من تصعيد للتوتر الإقليمي وملفات مكافحة الإرهاب.

--(بترا)

ن ا / ع س/ف ق

16/04/2024 16:25:25