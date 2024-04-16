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اختتام البطولة المدرسية الرابعة للشطرنج

4/16/2024 2:39:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا)- اختتمت، اليوم الثلاثاء، نهائيات البطولة المدرسية الرابعة للشطرنج عبر الانترنت للمرحلة الثانوية طلاب وطالبات، التي نظمتها وزارة التربية والتعليم والاتحاد الأردني للرياضة المدرسية.
وتوجت عضو مجلس إدارة الاتحاد المدرسي فرح البدارنة، الفائزين في البطولة التي أقيمت تحت رعاية وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة.
وفازت بالمركز الأول ربى القضاة من مديرية الجامعة برصيد 9 نقاط في بطولة الطالبات، فيما حصدت إيمان صوان من مديرية الجامعة المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وبالمركز الثالث تولين يوسف من مديرية الجامعة برصيد 6 نقاط.
وفي بطولة الطلاب ثانوي، فاز بالمركز الأول أنس خويرة من مديرية عمان برصيد 9 نقاط، والمركز الثاني أحمد الربابعة من مديرية الكورة برصيد 8 نقاط، والمركز الثالث معتز حباق من مديرية وادي السير برصيد 6 نقاط ونصف.
وتنطلق يوم غد الأربعاء نهائيات المرحلة الأساسية العليا طلاب وطالبات بمشاركة واسعة من مديريات التربية والتعليم.
--(بترا)
ع س/ف م/رق
16/04/2024 16:25:09

MENAFN16042024000117011021ID1108102074

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