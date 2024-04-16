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السفيرة التونسية تبحث تعزيز العلاقات التجارية وفرص الاستثمار في اربد

4/16/2024 2:39:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

اربد 16 نيسان ( بترا ) - بحث محافظ اربد رضوان العتوم ورئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة، مع السفيرة التونسية في عمان مفيدة الزريبي، اليوم الثلاثاء ، سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين، واستغلال فرص الاستثمار المتاحة.
واستعرض العتوم، الواقع الاستثماري في المحافظة والميزات النسبية والخصائص الاقتصادية التي تحظى بها، والتي تشكل دافعا لتعزيز التبادل التجاري والتعاون الاستثماري بين اربد وتونس في مختلف المجالات .
وأشار العتوم إلى البيئة الاستثمارية الآمنة التي يتمتع بها الأردن، ودعم جلالة الملك عبد الله الثاني لتعزيز جذب الاستثمار والتسهيل على المستثمرين بما يحقق المصالح الاقتصادية المشتركة .
بدوره ، عرض الشوحة للواقع التجاري في المحافظة، ومجمل الميزات الاقتصادية والاستثمارية المحفزة لتعزيز التبادل التجاري والتعاون الاستثماري بين الجانبين في عدة مجالات.
وأكد أهمية تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين البلدين، واستغلال تطبيق الأطر القانونية المتوفرة، والقواسم المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع تونس.
وأشار إلى إمكانية استفادة المستثمرين التونسيين من المزايا التي توفرها اتفاقيات التجارة التي تربط الأردن بعدد من الدول، وإنشاء استثمارات في الأردن عموما وفي اربد خصوصا، وإعادة تصديرها إلى العالم كمنشأ أردني .
ولفت الشوحة ، إلى تطلع القطاع التجاري لمزيد من التعاون مع نظيره التونسي، وتبادل زيارات قطاعات الأعمال لاستكشاف الفرص المتاحة، بهدف زيادة التدفقات التجارية والصناعية بين الطرفين وتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بينهما.
وأكد أعضاء مجلس ادارة الغرفة ايمن الغزاوي ووسيم المسعد وعدنان العفوري ورائد القرعان ، خلال اللقاء الذي حضره الملحق التجاري في السفارة التونسية هشام ناجي، أهمية تسهيل إقامة المعارض التجارية في تونس ما ينعكس إيجابا على الجانبين، إضافة إلى ضرورة التواصل مع القطاع التجاري التونسي لزيادة حجم الاستيراد والتصدير بين الأردن وتونس .
من جانبها، عبّرت السفيرة الزريبي، عن عمق العلاقات التاريخية الّتي تربط البلدين الشقيقين، مشيرة إلى ضرورة استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بين الدولتين، وتأطير العلاقات الاقتصادية بما يدفع بزيادة حجم المبادلات التجارية التي ما زالت دون الطموح .
وأكدت الزريبي، حرص السفارة التونسية على الانفتاح على مختلف محافظات المملكة لتعزيز التجارة البينية بين الجانبين، داعية إلى أهمية الترتيب لزيارة بعثة من القطاع التجاري والأعمال عموما في محافظة اربد إلى تونس، للاطلاع على البيئة الاستثمارية وتشبيك العلاقات بين ممثلي القطاعات التجارية في البلدين.
-- (بترا)
أ غ / س ع /ف م/ف ق
16/04/2024 16:25:03

MENAFN16042024000117011021ID1108102073

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