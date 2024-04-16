السفيرة التونسية تبحث تعزيز العلاقات التجارية وفرص الاستثمار في اربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 16 نيسان ( بترا ) - بحث محافظ اربد رضوان العتوم ورئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة، مع السفيرة التونسية في عمان مفيدة الزريبي، اليوم الثلاثاء ، سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين، واستغلال فرص الاستثمار المتاحة.
واستعرض العتوم، الواقع الاستثماري في المحافظة والميزات النسبية والخصائص الاقتصادية التي تحظى بها، والتي تشكل دافعا لتعزيز التبادل التجاري والتعاون الاستثماري بين اربد وتونس في مختلف المجالات .
وأشار العتوم إلى البيئة الاستثمارية الآمنة التي يتمتع بها الأردن، ودعم جلالة الملك عبد الله الثاني لتعزيز جذب الاستثمار والتسهيل على المستثمرين بما يحقق المصالح الاقتصادية المشتركة .
بدوره ، عرض الشوحة للواقع التجاري في المحافظة، ومجمل الميزات الاقتصادية والاستثمارية المحفزة لتعزيز التبادل التجاري والتعاون الاستثماري بين الجانبين في عدة مجالات.
وأكد أهمية تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين البلدين، واستغلال تطبيق الأطر القانونية المتوفرة، والقواسم المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع تونس.
وأشار إلى إمكانية استفادة المستثمرين التونسيين من المزايا التي توفرها اتفاقيات التجارة التي تربط الأردن بعدد من الدول، وإنشاء استثمارات في الأردن عموما وفي اربد خصوصا، وإعادة تصديرها إلى العالم كمنشأ أردني .
ولفت الشوحة ، إلى تطلع القطاع التجاري لمزيد من التعاون مع نظيره التونسي، وتبادل زيارات قطاعات الأعمال لاستكشاف الفرص المتاحة، بهدف زيادة التدفقات التجارية والصناعية بين الطرفين وتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بينهما.
وأكد أعضاء مجلس ادارة الغرفة ايمن الغزاوي ووسيم المسعد وعدنان العفوري ورائد القرعان ، خلال اللقاء الذي حضره الملحق التجاري في السفارة التونسية هشام ناجي، أهمية تسهيل إقامة المعارض التجارية في تونس ما ينعكس إيجابا على الجانبين، إضافة إلى ضرورة التواصل مع القطاع التجاري التونسي لزيادة حجم الاستيراد والتصدير بين الأردن وتونس .
من جانبها، عبّرت السفيرة الزريبي، عن عمق العلاقات التاريخية الّتي تربط البلدين الشقيقين، مشيرة إلى ضرورة استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بين الدولتين، وتأطير العلاقات الاقتصادية بما يدفع بزيادة حجم المبادلات التجارية التي ما زالت دون الطموح .
وأكدت الزريبي، حرص السفارة التونسية على الانفتاح على مختلف محافظات المملكة لتعزيز التجارة البينية بين الجانبين، داعية إلى أهمية الترتيب لزيارة بعثة من القطاع التجاري والأعمال عموما في محافظة اربد إلى تونس، للاطلاع على البيئة الاستثمارية وتشبيك العلاقات بين ممثلي القطاعات التجارية في البلدين.
-- (بترا)
أ غ / س ع /ف م/ف ق
16/04/2024 16:25:03
MENAFN16042024000117011021ID1108102073
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