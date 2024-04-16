جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تحقق ترتيبا عالميا متقدما ضمن علم الحاسوب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا)- حققت جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، تقدما في ترتيبها العالمي في التصنيف العالمي للتخصصات (QS World University Rankings by Subject 2024).

وأوضحت الجامعة في بيان اليوم الثلاثاء، أنها صُنفت ضمن فئة أفضل (351-400) في مجال علم الحاسوب وأنظمة المعلومات، وعلم الرسم الحاسوبي، وهندسة البرمجيات، والأمن السيبراني، وهندسة الحاسوب، وهندسة أمن الشبكات والمعلومات، وتكنولوجيا معلومات الأعمال، وهندسة الاتصالات/إنترنت الأشياء .

كما صُنفت الجامعة ضمن فئة أفضل (501-550) في مجال إدارة الأعمال.

--(بترا)

أ ر/ف م/رق

16/04/2024 16:24:46

