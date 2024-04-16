جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تحقق ترتيبا عالميا متقدما ضمن علم الحاسوب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 نيسان (بترا)- حققت جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، تقدما في ترتيبها العالمي في التصنيف العالمي للتخصصات (QS World University Rankings by Subject 2024).
وأوضحت الجامعة في بيان اليوم الثلاثاء، أنها صُنفت ضمن فئة أفضل (351-400) في مجال علم الحاسوب وأنظمة المعلومات، وعلم الرسم الحاسوبي، وهندسة البرمجيات، والأمن السيبراني، وهندسة الحاسوب، وهندسة أمن الشبكات والمعلومات، وتكنولوجيا معلومات الأعمال، وهندسة الاتصالات/إنترنت الأشياء .
كما صُنفت الجامعة ضمن فئة أفضل (501-550) في مجال إدارة الأعمال.
--(بترا)
أ ر/ف م/رق
16/04/2024 16:24:46
MENAFN16042024000117011021ID1108102072
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