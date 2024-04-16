Thursday, 18 April 2024 11:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تحقق ترتيبا عالميا متقدما ضمن علم الحاسوب

4/16/2024 2:39:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا)- حققت جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، تقدما في ترتيبها العالمي في التصنيف العالمي للتخصصات (QS World University Rankings by Subject 2024).
وأوضحت الجامعة في بيان اليوم الثلاثاء، أنها صُنفت ضمن فئة أفضل (351-400) في مجال علم الحاسوب وأنظمة المعلومات، وعلم الرسم الحاسوبي، وهندسة البرمجيات، والأمن السيبراني، وهندسة الحاسوب، وهندسة أمن الشبكات والمعلومات، وتكنولوجيا معلومات الأعمال، وهندسة الاتصالات/إنترنت الأشياء .
كما صُنفت الجامعة ضمن فئة أفضل (501-550) في مجال إدارة الأعمال.
--(بترا)
أ ر/ف م/رق
16/04/2024 16:24:46

MENAFN16042024000117011021ID1108102072

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث