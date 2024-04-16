بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض
التاريخ
4/16/2024 2:39:38 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 نيسان (بترا)- أغلقت بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، على تداول نحو 3 ملايين سهم، موزعة على 2845 صفقة، بقيمة تداولات بلغت 4 ملايين دينار.
وانخفض مؤشر البورصة عند النقطة 2451، بنسبة 0.17 بالمئة، مقارنة مع إغلاق الجلسة السابقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق، تبين أن 31 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، في حين ارتفعت أسعار أسهم 23 شركة، واستقرت أسعار أسهم 34 شركة أخرى.
--(بترا)
ح خ/ن ح/رق
16/04/2024 16:24:25
MENAFN16042024000117011021ID1108102071
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.