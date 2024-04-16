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بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

4/16/2024 2:39:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا)- أغلقت بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، على تداول نحو 3 ملايين سهم، موزعة على 2845 صفقة، بقيمة تداولات بلغت 4 ملايين دينار.
وانخفض مؤشر البورصة عند النقطة 2451، بنسبة 0.17 بالمئة، مقارنة مع إغلاق الجلسة السابقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق، تبين أن 31 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، في حين ارتفعت أسعار أسهم 23 شركة، واستقرت أسعار أسهم 34 شركة أخرى.
--(بترا)
ح خ/ن ح/رق
16/04/2024 16:24:25

MENAFN16042024000117011021ID1108102071

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