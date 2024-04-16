الأميرة بسمة بنت طلال تؤكد أهمية التصدي لظاهرة تسول الأطفال ومعالجة أسبابها

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا)- حذرت سمو الأميرة بسمة بنت طلال الرئيسة الفخرية لإنقاذ الطفل الأردن، من خطورة التسول للأطفال بما في ذلك عمالة الأطفال باعتبارها من أنواع الإتجار بالبشر، مؤكدة ضرورة التصدي لهذه الظاهرة ومعالجة أسبابها، وتفعيل القوانين الوطنية التي كفلت حقوق الطفل وحمايته وكفلها الدستور الأردني كذلك.

وشددت سموها على أهمية إيجاد برامج وتدخلات ورعاية فعّالة تضمن سحب هؤلاء الأطفال بشكل دائم من الشوارع والطرقات، وعدم عودتهم إلى وضعية التسول.

جاء ذلك خلال رعاية سموها اليوم الثلاثاء، حفل اختتام مشروع تعزيز قدرة الأنظمة الوطنية لحماية وصيانة حقوق الأطفال في وضعية التسول، ونظمته مؤسسة إنقاذ الطفل ومركز العدل للمساعدة القانونية.

وتضمن الحفل إطلاق دراسة تحليلية حول الإطار القانوني المتعلق بحماية الأطفال في أوضاع التسول، وتوصيات ورقة السياسات والإطار القانوني لحماية الأطفال في أوضاع التسول.

وأكدت سموها أهمية المشروع الذي يسلط الضوء على واحدة من أكثر فئات الأطفال ضعفًا وهشاشة وعرضة للإساءة والاستغلال، لافتة إلى أهمية العمل بروح الفريق لتغيير النهج في التعامل مع هذه الفئة، وتعزيز منظومة حماية قائمة على الحقوق، بما يراعي كرامة الأطفال.

وأشادت سموها بجميع الشركاء الوطنيين العاملين في مجال حماية الطفل، لاسيما وزارة التنمية الاجتماعية، والسلك القضائي لدورهم في حماية وصون حقوق هذه الفئة من الأطفال المعرضين للإساءة، وكذلك الاتحاد الأوروبي الداعم للبرنامج.

كما أشادت بجهود فريق مؤسسة إنقاذ الطفل الأردن، بمرور 50 عاما على إنشائها، وما تقوم به من دور في مناصرة حقوق الأطفال والدفاع عنهم في كل المجالات.

بدورها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إن الوزارة تولي أهمية خاصة للحد من حالات التسول من خلال تدخلات وإجراءات وفرتها والمتمثلة بزيادة عدد الحملات اليومية وتكثيفها في جميع أنحاء المملكة، وزيادة نطاق المسارات المخصصة للحملات في عمان، والحد من تكفيل المتسولين المضبوطين.

وبينت أن إجراءات الوزارة تضمن كذلك تفعيل الأحكام ذات المدد المطولة لضمان عدم عودة المتسولين إلى الشارع خلال مدة قصيرة، وضمان إتمام إجراء التدخلات المطلوبة أثناء تواجدهم بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، وخاصة السلطة القضائية والأمن العام والهيئات ذات العلاقة.

وأشارت بني مصطفى إلى تغليظ العقوبات المتعلقة بالتسول في المادة 389 من قانون العقوبات الأردني، وتشكيل لجنة تنسيقية عليا بالتعاون مع المجلس القضائي لمناقشة المعوقات والتحديات التي تواجه تطبيق القوانين ومحاولة تذليلها والسير بتوحيد إجراءات الضبط الخاصة بالأحداث في جميع أنحاء المملكة، فضلا عن وجود خطط سنوية وشهرية لمكافحة التسول.

وأكدت أن هذه الإجراءات ساهمت في انخفاض واضح وملموس في أعداد المكررين لعمليات التسول، والمضبوطين من البالغين والأحداث منذ بداية العام الحالي وللأعوام

2023-2022.

وقالت إن الوزارة تعول كثيرا على وعي وحس المواطن والشعور بالمسؤولية في مكافحة التسول من خلال عدم الإنجرار للعاطفة وتقديم المساعد للمتسولين وتشجيعهم على جريمتهم.

بدوره، أكد نائب مدير التعاون الدولي في بعثة الإتحاد الأوروبي تيبوه موير، أهمية ضمان حقوق الأطفال وإبعادهم عن الشوارع من أجل مجتمع عادل وبناء مستقبل أفضل لهم وللأردن.

ولفت إلى التزام الاتحاد الأوروبي بدعم مبادرات توفر الفرص والحماية لجميع الأطفال، والدور الذي يمكن أن تلعبه منظمات المجتمع المدني في محاربة الفقر، باعتباره سببا لتسول الأطفال.

ودعت المديرة التنفيذية لإنقاذ الطفل ديالا الخمرة، إلى توحيد الجهود لتوفير الحماية لهذه الفئة من الأطفال وضمان حقهم في طفولة سعيدة وآمنة وضمان حقوقهم الأساسية في البقاء والنماء والتعليم والمشاركة.

وأكدت مطالب منظمة انقاذ الطفل العالمية بضرورة الوقف الفوري للحرب في غزه، ووقف القتل المستمر للأطفال والنساء، مبينة أن المنظمة كانت وما زالت مناصرة لحقوق الأطفال وتسعى لإحداث تغيير جذري في حياتهم.

وقالت مديرة مركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز، إن المركز سيتخذ مع الشركاء في ضوء نتائج المشروع وتوصيات الدراسة، مجموعة من الخطوات والإجراءات التي ستسهم في ترجمة التشريعات والإستراتيجيات لتحسين واقع الأطفال وأسرهم.

وأظهرت دراسة بعنوان "بين الطرقات: أصوات الأطفال المستغلين في التسول"، أن غالبية الأطفال انخرطوا بالتسول بتأثير من المحيط العائلي، وفقدان احد الوالدين، وتخلي المعيل عن مسؤولياته في توفير الرعاية، وأن أكثر من 70بالمئة منهم خارج المدرسة، ونحو 86بالمئة من الأطفال المتسولين دخلوا مراكز رعاية المتسولين أكثر من مرة.

وأوصت بضرورة تعزيز إجراءات جمع الأدلة والتحري والاستدلال في جرائم التسول، ومراجعة لقانون مراقبة سلوك الأحداث، وربط ملف الطفل المحتاج للحماية والرعاية في أوضاع التسول مع منظومة العدالة الجزائية للبالغين، وتعزيز فعالية تدابير الحماية في حالات التسول، وتفعيل دور قاضي تنفيذ الحكم لمتابعة تنفيذ تدابير الحماية.

كما أوصت الدراسة بضرورة تعزيز الحماية التشريعية للحدث العامل خلافاً للتشريعات، وتوسيع نطاق الحماية من التسول في قانون العقوبات، وتعزيز المشاركة المجتمعية في مكافحة التسول.

وأوصت دراسة تحليل الإطار القانوني لحماية الأطفال في أوضاع التسول، بمراجعة شمولية لإجراءات العمل الحالية والأدلة الصادرة، بما يتوافق مع الأدلة المتعلقة بإدارة الحالة وتعزيز آليات المسائلة وضمان حقوق الأطفال المستغلين في التسول، وإنشاء مراكز متابعة نهارية في مواقع متعددة، وفقا لمناطق تمركز الأطفال والأسر الممتهنة للتسول.

ودعت إلى أتمتة قاعدة البيانات الخاصة بالأطفال وأسرهم لضمان صحة المعلومات، وضمان توفير التدخلات اللازمة وتطوير آلية تنفيذ برامج الرعاية الوالدية، إضافة إلى مراجعة الهيكل التنظيمي لمديرية مكافحة التسول.

--(بترا)

م خ/م ف/ف ق

16/04/2024 15:57:01