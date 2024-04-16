الأمم المتحدة: إسرائيل تفرض قيودا غير قانونية على دخول المساعدات لغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 نيسان (بترا)- أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تواصل فرض قيود غير قانونية على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، قالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني إن "إسرائيل تواصل فرض قيود غير قانونية على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية وتنفيذ تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية"، مجددة الدعوة بضرورة السماح بوصول المساعدات دون قيود.
وشددت المتحدثة باسم المفوضية على أنه يجب عدم مهاجمة أولئك الذين يقدمون المساعدة الإنسانية أو يحاولون الحصول عليها.
ويواجه الاحتلال الإسرائيلي ضغوطا دولية متزايدة للسماح بدخول مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة منذ أن قصفت قافلة مساعدات في الأول من أبريل الحالي، ما أسفر عن مقتل عمال إغاثة دوليين.
وتجدد وكالات الأمم المتحدة تأكيدها أن المساعدات لا تزال أقل بكثير من المستويات المطلوبة لتلبية الاحتياجات الأساسية، رغم تأكيد إسرائيل بأنها زادت خلال الأيام الماضية.
--(بترا)
رصد / م ح /ع س/ف ق
16/04/2024 15:38:22
MENAFN16042024000117011021ID1108102061
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.