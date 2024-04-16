الأمم المتحدة: إسرائيل تفرض قيودا غير قانونية على دخول المساعدات لغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا)- أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تواصل فرض قيود غير قانونية على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، قالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني إن "إسرائيل تواصل فرض قيود غير قانونية على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية وتنفيذ تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية"، مجددة الدعوة بضرورة السماح بوصول المساعدات دون قيود.

وشددت المتحدثة باسم المفوضية على أنه يجب عدم مهاجمة أولئك الذين يقدمون المساعدة الإنسانية أو يحاولون الحصول عليها.

ويواجه الاحتلال الإسرائيلي ضغوطا دولية متزايدة للسماح بدخول مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة منذ أن قصفت قافلة مساعدات في الأول من أبريل الحالي، ما أسفر عن مقتل عمال إغاثة دوليين.

وتجدد وكالات الأمم المتحدة تأكيدها أن المساعدات لا تزال أقل بكثير من المستويات المطلوبة لتلبية الاحتياجات الأساسية، رغم تأكيد إسرائيل بأنها زادت خلال الأيام الماضية.

--(بترا)

رصد / م ح /ع س/ف ق

16/04/2024 15:38:22