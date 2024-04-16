شهيد وجرحى في غارة إسرائيلية على سيارة جنوب لبنان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 16 نيسان (بترا)- استشهد شخص وأصيب آخرون في غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية على جنوب لبنان اليوم الثلاثاء.
وقال مصدر أمني لبناني، إن الغارة الإسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة عين بعال، فيما قصفت القوات الإسرائيلية بالمدفعية الثقيلة بلدة الخيام.
إلى ذلك، أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتيسكا، في بيان، أن الأمم المتحدة ستساند كل الجهود الرامية إلى تهدئة الأوضاع وتطبيق القوانين والقرارات الدولية ومن بينها القرار 1701، وأن دولا كثيرة في مجلس الأمن تنوي تعزيز صمود لبنان ودعمه وأنها تسعى من أجل تحقيق ذلك.
--(بترا)
ف ج/ ن ج
16/04/2024 15:35:49
MENAFN16042024000117011021ID1108102059
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