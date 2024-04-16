شهيد وجرحى في غارة إسرائيلية على سيارة جنوب لبنان

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 16 نيسان (بترا)- استشهد شخص وأصيب آخرون في غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية على جنوب لبنان اليوم الثلاثاء.

وقال مصدر أمني لبناني، إن الغارة الإسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة عين بعال، فيما قصفت القوات الإسرائيلية بالمدفعية الثقيلة بلدة الخيام.

إلى ذلك، أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتيسكا، في بيان، أن الأمم المتحدة ستساند كل الجهود الرامية إلى تهدئة الأوضاع وتطبيق القوانين والقرارات الدولية ومن بينها القرار 1701، وأن دولا كثيرة في مجلس الأمن تنوي تعزيز صمود لبنان ودعمه وأنها تسعى من أجل تحقيق ذلك.

--(بترا)

ف ج/ ن ج

16/04/2024 15:35:49