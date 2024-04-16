رئيس النواب وآل الشيخ : علاقات الأردن والسعودية قوية ومواقفنا راسخة في الدفاع عن فلسطين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا)- استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في دار مجلس النواب اليوم الثلاثاء، حيث جرت مباحثات رسمية أكدا خلالها على متانة العلاقات التاريخية والمتجذرة بين البلدين الشقيقين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظهما الله ورعاهما.

وأكد الصفدي وآل الشيخ أن علاقات البلدين قوية وتسير أيضا بتعاون وثيق عبر التنسيق المستمر بين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد وأخيه سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشددان على أهمية تعزيز العمل البرلماني المشترك وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية العربية والدولية خدمة لصالح الشعبين الشقيقين وقضايا أمتينا العربية والإسلامية، وذلك بحضور أعضاء المكتب الدائم في مجلس النواب وأعضاء في مجلس الشورى السعودي والسفير السعودي في الأردن نايف بن بندر السديري.

وقال الصفدي إن الأردن يقدر عالياً المواقف السعودية الداعمة للأردن، مشيراً إلى الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد مطلع الشهر الحالي، والذي يعكس مدى متانة العلاقات، والتضامن والتعاون المشترك خدمة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد الصفدي أن أمن واستقرار كلا البلدين الشقيقين كلٌ لا يتجزأ، وأن موقفهما موحد في دعم الأشقاء الفلسطينيين ووقف العدوان على غزة، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولتهم المستقلة.

من جهته، أكد رئيس مجلس الشورى السعودي أن العلاقات بين البلدين في أعلى مستوياتها خدمة لصالح الشعبين الشقيقين، مشيراً إلى التعاون المستمر مع مجلس النواب وتبادل الخبرات والمشورة بين لجان الأخوة في كلا المجلسين.

وقال آل الشيخ إن ما تشهده العلاقات الأردنية السعودية من تطور وتقدم فاعل في مختلف المجالات، يأتي بظل دعم متواصل من قيادتي البلدين الشقيقين، مؤكداً أهمية تنفيذ نتائج زيارات اللجان المختصة.

وحضر المباحثات عن جانب مجلس الشورى السعودي أعضاء المجلس: رئيس لجنة الصداقة الأردنية السعودية الدكتور إبراهيم بن محمد القناص، ومبارك بن خلف الدوسري، والدكتور هشام بن كمال الفارس، والدكتورة عائشة بن علي عريشي، والدكتور أميرة بنت أحمد الجعفري، والدكتورة نجوى بنت عبد الكريم الغامدي.

وعن جانب مجلس النواب حضر المباحثات: النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الرحيم المعايعة، والنائب الثاني يحيى عبيدات، ومساعدا رئيس مجلس النواب فايزة عضيبات وميادة شريم، ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية السعودية ذياب المساعيد.

--(بترا)





م خ / ع س/ف ق

16/04/2024 15:24:59