بحث التعاون بين مؤسسة المتقاعدين العسكريين وشركة زين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا)- بحث مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي مع مدير عام شركة زين الأردن فهد الجاسم، والمدير التنفيذي مهند عودة، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز العلاقات وتطويرها بما يخدم مصلحة الجانبين.

وقال الشوبكي خلال اللقاء الذي حضره مدير الإدارة والموارد البشرية العميد المتقاعد الدكتور بسام المهيرات، إن المؤسسة تتطلع إلى زيادة التعاون والتشارك مع شركة زين الرائدة في مجال الاتصالات في المملكة وفق ما يخدم الطرفين.

وأشاد بدور شركة زين في سوق الاتصالات الأردنية ومساهمتها في إيصال جميع أنواع التطور ومواكبتها لأحدث ما يقدم عالميا في مجال الاتصالات والذي ينعكس على واقع الحياة في المملكة بما يخدم متلقي الخدمة.

وأطلع الشوبكي وفد الشركة على مشاريع وخدمات المؤسسة وخططها المستقبلية لتواكب أحدث التطورات وتقديم افضل الخدمات لمنتسبيها، وتطوير مركز التدريب الذي تعكف المؤسسة على استحداثه وفق أعلى معاير الجودة والتطور العالمية ليلبي احتياجات المتقاعدين الراغبين بتطوير مهاراتهم بتكنولوجيا المعلومات التي يحتاجها سوق العمل.

بدوره، أكد وفد زين سعي الشركة الدائم على بناء شراكات حقيقية مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين، معربا عن تطلعه إلى بناء المزيد من العلاقات التي تربط الشركة معها لخدمة هذه الشريحة المميزة من نشامى الوطن تقديرا لما قدموه من تضحيات دفاعا عن ثرى الوطن الطهور.

يشار إلى أنه سيجري تقديم خدمات اشتراكات الأنترنت وبأعلى المواصفات وأقل الأسعار للمتقاعدين، إضافة إلى خدمة بيع خطوط خلوية بوشر العمل بها سابقا بأعلى المزايا وبأسعار تفضيلية والتي يتم تحصيل اشتراكاتها من الراتب التقاعدي مباشرة.

--(بترا)

م ه/م ف/رق

16/04/2024 15:12:15