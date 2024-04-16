بحث التعاون بين مؤسسة المتقاعدين العسكريين وشركة زين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 نيسان (بترا)- بحث مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي مع مدير عام شركة زين الأردن فهد الجاسم، والمدير التنفيذي مهند عودة، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز العلاقات وتطويرها بما يخدم مصلحة الجانبين.
وقال الشوبكي خلال اللقاء الذي حضره مدير الإدارة والموارد البشرية العميد المتقاعد الدكتور بسام المهيرات، إن المؤسسة تتطلع إلى زيادة التعاون والتشارك مع شركة زين الرائدة في مجال الاتصالات في المملكة وفق ما يخدم الطرفين.
وأشاد بدور شركة زين في سوق الاتصالات الأردنية ومساهمتها في إيصال جميع أنواع التطور ومواكبتها لأحدث ما يقدم عالميا في مجال الاتصالات والذي ينعكس على واقع الحياة في المملكة بما يخدم متلقي الخدمة.
وأطلع الشوبكي وفد الشركة على مشاريع وخدمات المؤسسة وخططها المستقبلية لتواكب أحدث التطورات وتقديم افضل الخدمات لمنتسبيها، وتطوير مركز التدريب الذي تعكف المؤسسة على استحداثه وفق أعلى معاير الجودة والتطور العالمية ليلبي احتياجات المتقاعدين الراغبين بتطوير مهاراتهم بتكنولوجيا المعلومات التي يحتاجها سوق العمل.
بدوره، أكد وفد زين سعي الشركة الدائم على بناء شراكات حقيقية مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين، معربا عن تطلعه إلى بناء المزيد من العلاقات التي تربط الشركة معها لخدمة هذه الشريحة المميزة من نشامى الوطن تقديرا لما قدموه من تضحيات دفاعا عن ثرى الوطن الطهور.
يشار إلى أنه سيجري تقديم خدمات اشتراكات الأنترنت وبأعلى المواصفات وأقل الأسعار للمتقاعدين، إضافة إلى خدمة بيع خطوط خلوية بوشر العمل بها سابقا بأعلى المزايا وبأسعار تفضيلية والتي يتم تحصيل اشتراكاتها من الراتب التقاعدي مباشرة.
--(بترا)
م ه/م ف/رق
16/04/2024 15:12:15
MENAFN16042024000117011021ID1108102057
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.