البريد يطلق طابع الأردن يدخل العصر النووي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا)- أطلق البريد الأردني اليوم الثلاثاء، طابع " الأردن يدخل العصر النووي" في مقر هيئة الطاقة الذرية الأردنية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، بحضور مدير عام البريد بالوكالة هنادي الطيب خلال حفل الإطلاق، إن مشاركتنا مع الهيئة في هذا الاحتفال تأتي من خلال إصدار 5 طوابع وبطاقة واحدة تأتي بمناسبة الذكرى الثامنة لوصول المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب حالة الحراجة لأول مرة عام 2016، والذي يعد حجر الأساس للبحوث والتدريب في العلوم والتكنولوجيا النووية في الأردن.

وأشار إلى أن الطابع البريدي يسجل كل المحطات المهمة من مسيرة الدولة الأردنية وتطورها، ويدوّن الإنجازات والأحداث التاريخية منذ تأسيس الدولة وحتى الوقت الحاضر، لافتا إلى أن إنجاز دخول الأردن العصر النووي حدث مهم من تلك الأحداث والإنجازات العلمية التي سيحفظها الطابع البريدي للأجيال المقبلة.

وبين أن البريد الأردني المؤسسة الوطنية العريقة التي كان إنشاؤها مع بداية تأسيس الدولة الأردنية، يفتخر بهذا الإنجاز العلمي لما له من انعكاس على تطوير قدراتنا في مجال الطاقة النووية، ويأتي احتفالنا اليوم متزامناً مع احتفالات المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

من جانبه، قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان، إن الهيئة مستمرة في تنفيذ البرنامج الأردني للطاقة النووية، مؤكدا مواصلة الأردن السعي نحو تحقيق رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في ظل إنجازات متتالية تحققت نحو تطوير البرنامج النووي الأردني.

وأضاف أن الأردن يدخل العصر النووي من أوسع أبوابه مواكباً التطورات الحديثة في التكنولوجيا النووية، من خلال مشاريع البرنامج النووي الأردني المتمثل في مشروع محطة الطاقة النووية الأردنية، وتطوير الموارد البشرية الذي يتضمن المنظومة النووية دون الحرجة، والمفاعل النووي الأردني للبحوث و التدريب، ومركز السنكروترون، ومشروع اليورانيوم.

وأوضح أن البرنامج النووي الأردني يضم 150من الكفاءات الأردنية، من حملة درجتي الماجستير والدكتوراه، مشيرا إلى أن لهذا المفاعل دورا أسـاسيا في بناء وتأهيل وتدريب أجيـال جديدة من الباحثين والعلماء والمهندسين النوويين، ويستخدم لإنتاج نظائر مشعة طبية وصناعية، ومنها نظير اليود (I-131) الذي يستخدم في علاج وتشخيص سرطان الغدة الدرقية، و نظير ( Ho - 166) لعلاج سرطان الكبد.

وقدم طوقان عرضا موجزاً عن الطوابع التي تم إصدارها بهذه المناسبة واحتوت على عدة صور من قلب المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب إضافة إلى صور أخرى من المركز الدولي لضوء السنكروترون (سيسامي).

--(بترا)

م ف/ف م/ف ق

16/04/2024 14:55:45