البريد يطلق طابع الأردن يدخل العصر النووي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 نيسان (بترا)- أطلق البريد الأردني اليوم الثلاثاء، طابع " الأردن يدخل العصر النووي" في مقر هيئة الطاقة الذرية الأردنية.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، بحضور مدير عام البريد بالوكالة هنادي الطيب خلال حفل الإطلاق، إن مشاركتنا مع الهيئة في هذا الاحتفال تأتي من خلال إصدار 5 طوابع وبطاقة واحدة تأتي بمناسبة الذكرى الثامنة لوصول المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب حالة الحراجة لأول مرة عام 2016، والذي يعد حجر الأساس للبحوث والتدريب في العلوم والتكنولوجيا النووية في الأردن.
وأشار إلى أن الطابع البريدي يسجل كل المحطات المهمة من مسيرة الدولة الأردنية وتطورها، ويدوّن الإنجازات والأحداث التاريخية منذ تأسيس الدولة وحتى الوقت الحاضر، لافتا إلى أن إنجاز دخول الأردن العصر النووي حدث مهم من تلك الأحداث والإنجازات العلمية التي سيحفظها الطابع البريدي للأجيال المقبلة.
وبين أن البريد الأردني المؤسسة الوطنية العريقة التي كان إنشاؤها مع بداية تأسيس الدولة الأردنية، يفتخر بهذا الإنجاز العلمي لما له من انعكاس على تطوير قدراتنا في مجال الطاقة النووية، ويأتي احتفالنا اليوم متزامناً مع احتفالات المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.
من جانبه، قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان، إن الهيئة مستمرة في تنفيذ البرنامج الأردني للطاقة النووية، مؤكدا مواصلة الأردن السعي نحو تحقيق رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في ظل إنجازات متتالية تحققت نحو تطوير البرنامج النووي الأردني.
وأضاف أن الأردن يدخل العصر النووي من أوسع أبوابه مواكباً التطورات الحديثة في التكنولوجيا النووية، من خلال مشاريع البرنامج النووي الأردني المتمثل في مشروع محطة الطاقة النووية الأردنية، وتطوير الموارد البشرية الذي يتضمن المنظومة النووية دون الحرجة، والمفاعل النووي الأردني للبحوث و التدريب، ومركز السنكروترون، ومشروع اليورانيوم.
وأوضح أن البرنامج النووي الأردني يضم 150من الكفاءات الأردنية، من حملة درجتي الماجستير والدكتوراه، مشيرا إلى أن لهذا المفاعل دورا أسـاسيا في بناء وتأهيل وتدريب أجيـال جديدة من الباحثين والعلماء والمهندسين النوويين، ويستخدم لإنتاج نظائر مشعة طبية وصناعية، ومنها نظير اليود (I-131) الذي يستخدم في علاج وتشخيص سرطان الغدة الدرقية، و نظير ( Ho - 166) لعلاج سرطان الكبد.
وقدم طوقان عرضا موجزاً عن الطوابع التي تم إصدارها بهذه المناسبة واحتوت على عدة صور من قلب المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب إضافة إلى صور أخرى من المركز الدولي لضوء السنكروترون (سيسامي).
--(بترا)
م ف/ف م/ف ق
16/04/2024 14:55:45
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