السفيرة التونسية تزور بلدية اربد الكبرى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 16 نيسان (بترا)- بحث رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي مع السفيرة التونسية في الأردن مفيدة الزريبي خلال زيارتها للبلدية اليوم الثلاثاء اتفاقية التوأمة بين بلدية اربد وبلدية القيروان وتشابه خصائص المدينتين.
كما بحث الكوفحي مع السفيرة والوفد المرافق لها الذي يمثل عدداً من القطاعات الحيوية في تونس تعزيز التعاون وتبادل الأنشطة والخبرات في المجالات الثقافية المختلفة.
وأكدت السفيرة الزريبي عمق العلاقات التونسية الأردنية التي أرساها قائدا البلدين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس قيس سعيد.
وأشارت الى أن مدينة إربد تحتضن أكبر جالية تونسية في الأردن بعد العاصمة عمان، معبرة عن سعادتها بالحضور التونسي في احتفالات اربد عاصمة الثقافة العربية من خلال إقامة أسبوع كامل للثقافة التونسية.
وقال الكوفحي خلال اللقاء، ان تونس ليست بعيدةً عن الأردن وهي دائماً في قلوب الأردنيين جميعاً، مشيرا الى التعاون المشترك في مجالي البيئة والطاقة.
--(بترا)
ح ظ/ اح
16/04/2024 14:43:25
MENAFN16042024000117011021ID1108102053
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