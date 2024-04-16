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السفيرة التونسية تزور بلدية اربد الكبرى

4/16/2024 2:39:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


إربد 16 نيسان (بترا)- بحث رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي مع السفيرة التونسية في الأردن مفيدة الزريبي خلال زيارتها للبلدية اليوم الثلاثاء اتفاقية التوأمة بين بلدية اربد وبلدية القيروان وتشابه خصائص المدينتين.
كما بحث الكوفحي مع السفيرة والوفد المرافق لها الذي يمثل عدداً من القطاعات الحيوية في تونس تعزيز التعاون وتبادل الأنشطة والخبرات في المجالات الثقافية المختلفة.
وأكدت السفيرة الزريبي عمق العلاقات التونسية الأردنية التي أرساها قائدا البلدين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس قيس سعيد.
وأشارت الى أن مدينة إربد تحتضن أكبر جالية تونسية في الأردن بعد العاصمة عمان، معبرة عن سعادتها بالحضور التونسي في احتفالات اربد عاصمة الثقافة العربية من خلال إقامة أسبوع كامل للثقافة التونسية.
وقال الكوفحي خلال اللقاء، ان تونس ليست بعيدةً عن الأردن وهي دائماً في قلوب الأردنيين جميعاً، مشيرا الى التعاون المشترك في مجالي البيئة والطاقة.
--(بترا)
ح ظ/ اح
16/04/2024 14:43:25

MENAFN16042024000117011021ID1108102053

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