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78 أسيرة فلسطينية يواجهن الموت يوميا في سجن الدامون الإسرائيلي

4/16/2024 2:39:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 16 نيسان (بترا)- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إن 78 أسيرة فلسطينية يواجهن الموت يوميا في سجن "الدامون" الإسرائيلي.
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف في السابع عشر من نيسان كل عام، أن من بين المعتقلات 60 من الضفة، و3 من القدس، و9 من أراضي عام 1948، و6 من قطاع غزة، مشيرة الى أن من هؤلاء المعتقلات 50 موقوفة، و21 محكومة بالسجن الإداري، و7 صدر بحقهن أحكام لفترات متفاوتة.
وأشارت محامية الهيئة خلال زيارتها لسجن الدامون، إلى أن المعتقلتين أمان نافع (60 عاما) وهي زوجة نائل البرغوثي، وأسماء شتات من دير البلح تعرضتا للتنكيل أثناء اعتقالهما، مبينة أن شتات تعرضت لتحقيق قاسٍ، وضرب شديد أكثر من مرة، ما زالت آثاره واضحة على وجهها حتى اليوم وأصيبت بانهيار عصبي عند إحضار زوجها (المعتقل) كأداة ضغط عليها، إذ كان مقيد الأيدي وقد بدت عليه علامات التعذيب.
--(بترا)
م ف/م ف/اح
16/04/2024 14:19:10

MENAFN16042024000117011021ID1108102052

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