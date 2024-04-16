التربية تحتفل بيوم العلم الأردني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا)- احتفلت وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء، بمناسبة يوم العلم الأردني، وضمن احتفالاتها باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية.

وأعرب وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة خلال رعايته الاحتفال، عن سعادته والأسرة التربوية بهذه المناسبة، مؤكدا أهمية مثل هذه الفعاليات في رفع الحس الوطني وغرس معاني الولاء والانتماء لدى أبنائنا الطلبة، مهنئًا جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين والأردنيين بهذه المناسبة العزيزة على قلوبهم.

وجرى خلال الحفل الذي حضره الأمينان العامان للوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة، وعدد من أبناء الأسرة التربوية رفع العلم في ساحة الوزارة.

وأنشد الكشافة والمرشدات، نشيد "خافقات في المعالي"، حيث تزينت مباني وساحات الوزارة ومديريات التربية ومدارس المملكة، بهذه المناسبة بالأعلام والرايات زهوا وفخارًا، في أجواء احتفالية بهذا اليوم الذي يحمل معاني الاعتزاز بالوطن وقائد الوطن.

--(بترا)

م ف/ف ج

16/04/2024 14:18:54