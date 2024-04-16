التربية تحتفل بيوم العلم الأردني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 نيسان (بترا)- احتفلت وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء، بمناسبة يوم العلم الأردني، وضمن احتفالاتها باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية.
وأعرب وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة خلال رعايته الاحتفال، عن سعادته والأسرة التربوية بهذه المناسبة، مؤكدا أهمية مثل هذه الفعاليات في رفع الحس الوطني وغرس معاني الولاء والانتماء لدى أبنائنا الطلبة، مهنئًا جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين والأردنيين بهذه المناسبة العزيزة على قلوبهم.
وجرى خلال الحفل الذي حضره الأمينان العامان للوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة، وعدد من أبناء الأسرة التربوية رفع العلم في ساحة الوزارة.
وأنشد الكشافة والمرشدات، نشيد "خافقات في المعالي"، حيث تزينت مباني وساحات الوزارة ومديريات التربية ومدارس المملكة، بهذه المناسبة بالأعلام والرايات زهوا وفخارًا، في أجواء احتفالية بهذا اليوم الذي يحمل معاني الاعتزاز بالوطن وقائد الوطن.
--(بترا)
م ف/ف ج
16/04/2024 14:18:54
MENAFN16042024000117011021ID1108102051
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