الصفدي وفارهيلي يؤكدان الشراكة الأردنية الأوروبية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا)- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومفوض شؤون التوسع والجوار في الاتحاد الأوروبي أوليفير فارهيلي، خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، الشراكة الأردنية الأوروبية، وأكدا الحرص المشترك على تطويرها في كافة المجالات.

وبحث الصفدي وفارهيلي الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للأردن لمساعدته على مواجهة تبعات الأزمات الإقليمية ورفد العملية التنموية وأوضاع اللاجئين السوريين في الأردن.

وثمن الصفدي للاتحاد الأوروبي تقديم حزمة من المساعدات للأردن بما قيمته 902.4 مليون يورو على هامش زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى بروكسل في تشرين الثاني الماضي، مؤكدا أهمية الاستمرار في تقديم الدعم اللازم للأردن لضمان الاستمرار في توفير العيش الكريم للاجئين السوريين لحين حل الأزمة السورية وتأمين العودة الطوعية والآمنة لهم.

واستعرض الصفدي الصعوبات المالية والاقتصادية التي يواجهها الأردن والناجمة عن الأزمات الإقليمية خاصة الأزمة السورية والعدوان الإسرائيلي الحالي على غزة، وأهمية دعم الاقتصاد الأردني، وتوفير فرص العمل للشباب، مؤكدا أن زيادة الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للأردن أصبح ضرورة ملحة في ظل هذه الظروف.

كما بحث الصفدي وفارهيلي التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، والجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة وضمان حماية المدنيين.

وأكد الصفدي ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكاف ومستدام إلى جميع أنحاء القطاع.

وشدد على أن منع التصعيد يستوجب وقف العدوان على غزة والعمل الفوري على إطلاق جهد حقيقي لتنفيذ حل الدولتين، مجددا التأكيد على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، ومحذرا من تبعات أي تصعيد إسرائيلي جديد في المنطقة.

--(بترا)

ص خ/م ف/اح

16/04/2024 14:07:34