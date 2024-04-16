الصفدي وفارهيلي يؤكدان الشراكة الأردنية الأوروبية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 نيسان (بترا)- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومفوض شؤون التوسع والجوار في الاتحاد الأوروبي أوليفير فارهيلي، خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، الشراكة الأردنية الأوروبية، وأكدا الحرص المشترك على تطويرها في كافة المجالات.
وبحث الصفدي وفارهيلي الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للأردن لمساعدته على مواجهة تبعات الأزمات الإقليمية ورفد العملية التنموية وأوضاع اللاجئين السوريين في الأردن.
وثمن الصفدي للاتحاد الأوروبي تقديم حزمة من المساعدات للأردن بما قيمته 902.4 مليون يورو على هامش زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى بروكسل في تشرين الثاني الماضي، مؤكدا أهمية الاستمرار في تقديم الدعم اللازم للأردن لضمان الاستمرار في توفير العيش الكريم للاجئين السوريين لحين حل الأزمة السورية وتأمين العودة الطوعية والآمنة لهم.
واستعرض الصفدي الصعوبات المالية والاقتصادية التي يواجهها الأردن والناجمة عن الأزمات الإقليمية خاصة الأزمة السورية والعدوان الإسرائيلي الحالي على غزة، وأهمية دعم الاقتصاد الأردني، وتوفير فرص العمل للشباب، مؤكدا أن زيادة الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للأردن أصبح ضرورة ملحة في ظل هذه الظروف.
كما بحث الصفدي وفارهيلي التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، والجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة وضمان حماية المدنيين.
وأكد الصفدي ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكاف ومستدام إلى جميع أنحاء القطاع.
وشدد على أن منع التصعيد يستوجب وقف العدوان على غزة والعمل الفوري على إطلاق جهد حقيقي لتنفيذ حل الدولتين، مجددا التأكيد على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، ومحذرا من تبعات أي تصعيد إسرائيلي جديد في المنطقة.
--(بترا)
ص خ/م ف/اح
16/04/2024 14:07:34
MENAFN16042024000117011021ID1108102049
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