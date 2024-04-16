الطاقة والمعادن تشارك ببرنامج للقمة العالمية لطاقة المستقبل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا) - أكدّ رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، حرص الهيئة على تعزيز القدرات في مجال عمل قطاع الطاقة من خلال تبادل الخبرات ومشاركة أحدث البيانات وأفضل الممارسات والتقنيات لمعالجة التحديات لتحقيق مستقبل طاقة أكثر أماناً واستدامة.

وبحسب بيان للهيئة اليوم الثلاثاء، أشار السعايدة خلال مشاركته اليوم ببرنامج تواصل الأعمال المستدام للقمة العالمية لطاقة المستقبل 2024 المنعقد في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الى أبرز الإنجازات المتحققة في قطاع الطاقة في الأردن، وأهمية المشاركة في هذا اللقاء، والذي يهدف الى دفع أجندة الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لتوفير منصة عالمية للأعمال والابتكار والتعلم وتبادل المعرفة.

وسيتخلل مشاركة الوفد الاردني الذي ضم نائب رئيس مجلس مفوضي الهيئة الأستاذة زاهرة طبيشات جولات متخصصة على أحدث التقنيات الداعمة للتحول الأخضر في مجالات متنوعة مثل الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة وتحليل المياه والذكاء الاصطناعي والمرونة المناخية وحماية البيئة بالإضافة إلى التنقل الكهربائي.

والتقى السعايدة على هامش القمة التي شارك فيها نخبة من صُناع السياسات وأصحاب القرار والخبراء المختصون ومزودو الحلول، عددا من المسؤولين بمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وشركة الاتحاد للمياه والكهرباء، وشركة مصدر لطاقة المستقبل.

--(بترا)

م ف

16/04/2024 14:01:49