الطاقة والمعادن تشارك ببرنامج للقمة العالمية لطاقة المستقبل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 نيسان (بترا) - أكدّ رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، حرص الهيئة على تعزيز القدرات في مجال عمل قطاع الطاقة من خلال تبادل الخبرات ومشاركة أحدث البيانات وأفضل الممارسات والتقنيات لمعالجة التحديات لتحقيق مستقبل طاقة أكثر أماناً واستدامة.
وبحسب بيان للهيئة اليوم الثلاثاء، أشار السعايدة خلال مشاركته اليوم ببرنامج تواصل الأعمال المستدام للقمة العالمية لطاقة المستقبل 2024 المنعقد في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الى أبرز الإنجازات المتحققة في قطاع الطاقة في الأردن، وأهمية المشاركة في هذا اللقاء، والذي يهدف الى دفع أجندة الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لتوفير منصة عالمية للأعمال والابتكار والتعلم وتبادل المعرفة.
وسيتخلل مشاركة الوفد الاردني الذي ضم نائب رئيس مجلس مفوضي الهيئة الأستاذة زاهرة طبيشات جولات متخصصة على أحدث التقنيات الداعمة للتحول الأخضر في مجالات متنوعة مثل الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة وتحليل المياه والذكاء الاصطناعي والمرونة المناخية وحماية البيئة بالإضافة إلى التنقل الكهربائي.
والتقى السعايدة على هامش القمة التي شارك فيها نخبة من صُناع السياسات وأصحاب القرار والخبراء المختصون ومزودو الحلول، عددا من المسؤولين بمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وشركة الاتحاد للمياه والكهرباء، وشركة مصدر لطاقة المستقبل.
--(بترا)
م ف
16/04/2024 14:01:49
MENAFN16042024000117011021ID1108102048
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.