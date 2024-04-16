انطلاق المؤتمر الدولي الثالث حول الرؤى المستقبلية للتعليم والموارد البشرية

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 16 نيسان (بترا)- أماني الحمزات- انطلق اليوم الثلاثاء في مركز اربد الثقافي، المؤتمر الدولي الثالث "رؤى مستقبلية في التعليم والموارد البشرية " الذي تنظمه الجمعية الأردنية للتربية الاجتماعية والوطنية بالتعاون مع مركز اللغات بجامعة المنستير التونسية ومركز اربد الثقافي ويستمر ثلاثة أيام.

وقال رئيس المؤتمر الدكتور إبراهيم القاعود، خلال كلمة الافتتاح، إن المؤتمر يهدف إلى حشد الطاقات الكامنة فكريًّا وإنسانيًّا وتمحوره حول التعليم والموارد البشرية لإتاحة فرصة اللقاء والاستماع لخبراء الموارد البشرية ومناقشة التجارب الحديثة من خلال الجلسات النقاشية وورش العمل، مؤكداً أن الموارد البشرية رأس المال والمورد الحقيقي للاقتصاد المعرفي والإدارة.

من جانبه، أكد مندوب وزير التربية أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي، أهمية الاهتمام بالعنصر البشري وتعزيز ثقافة الإبداع وإتاحة الفرص لتبادل الخبرات في المجالات كافة، وتوظيف جودة العمل وإحداث التنمية الشاملة في الموارد البشرية لرفع جودة العمل، بالاضافة الى الاستثمار بالشباب وتزويدهم بالمهارات والمعارف التي تصنع منهم قيادات مستقبلية.

بدوره، عرض الدكتور سامي التباب من جامعة المنستير خلال المؤتمر، أهمية الموارد البشرية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مبينا أن المؤتمر سيعزز تبادل الخبرات والمعارف بين الحضور.

من جهته، أوضح الدكتور خالد العطيات من كلية الأميرة عالية بجامعة البلقاء، أن العنصر البشري يعتبر أهم مدخل من مدخلات الإنتاج في منظمات القطاع العام والخاص، لافتا الى أنه خلال المؤتمر سيتم تقديم أوراق عمل علمية ذات مستوى رفيع يراعى فيها المستجدات العلمية الحديثة وتسليط الضوء على تجارب دولية في إدارة الموارد البشرية.

من ناحيتها، قالت نائبة الجمعية الدكتورة ريم الخروف، إن هذا المؤتمر ما هو إلا حلقة متقدمة في سلسلة حلقات متتابعة على مدار الأعوام المقبلة وان ما يميزه العام الحالي هو مشاركة العديد من المتخصصين والخبراء من دول عربية في مجال التعليم والموارد البشرية.

وناقش المؤتمر في يومه الأول العديد من الموضوعات وأوراق العمل بمحاور المؤتمر.

--(بترا)

ا.ح/ أ أ/ف ق

16/04/2024 13:36:45