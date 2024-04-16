انطلاق المؤتمر الدولي الثالث حول الرؤى المستقبلية للتعليم والموارد البشرية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 16 نيسان (بترا)- أماني الحمزات- انطلق اليوم الثلاثاء في مركز اربد الثقافي، المؤتمر الدولي الثالث "رؤى مستقبلية في التعليم والموارد البشرية " الذي تنظمه الجمعية الأردنية للتربية الاجتماعية والوطنية بالتعاون مع مركز اللغات بجامعة المنستير التونسية ومركز اربد الثقافي ويستمر ثلاثة أيام.
وقال رئيس المؤتمر الدكتور إبراهيم القاعود، خلال كلمة الافتتاح، إن المؤتمر يهدف إلى حشد الطاقات الكامنة فكريًّا وإنسانيًّا وتمحوره حول التعليم والموارد البشرية لإتاحة فرصة اللقاء والاستماع لخبراء الموارد البشرية ومناقشة التجارب الحديثة من خلال الجلسات النقاشية وورش العمل، مؤكداً أن الموارد البشرية رأس المال والمورد الحقيقي للاقتصاد المعرفي والإدارة.
من جانبه، أكد مندوب وزير التربية أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي، أهمية الاهتمام بالعنصر البشري وتعزيز ثقافة الإبداع وإتاحة الفرص لتبادل الخبرات في المجالات كافة، وتوظيف جودة العمل وإحداث التنمية الشاملة في الموارد البشرية لرفع جودة العمل، بالاضافة الى الاستثمار بالشباب وتزويدهم بالمهارات والمعارف التي تصنع منهم قيادات مستقبلية.
بدوره، عرض الدكتور سامي التباب من جامعة المنستير خلال المؤتمر، أهمية الموارد البشرية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مبينا أن المؤتمر سيعزز تبادل الخبرات والمعارف بين الحضور.
من جهته، أوضح الدكتور خالد العطيات من كلية الأميرة عالية بجامعة البلقاء، أن العنصر البشري يعتبر أهم مدخل من مدخلات الإنتاج في منظمات القطاع العام والخاص، لافتا الى أنه خلال المؤتمر سيتم تقديم أوراق عمل علمية ذات مستوى رفيع يراعى فيها المستجدات العلمية الحديثة وتسليط الضوء على تجارب دولية في إدارة الموارد البشرية.
من ناحيتها، قالت نائبة الجمعية الدكتورة ريم الخروف، إن هذا المؤتمر ما هو إلا حلقة متقدمة في سلسلة حلقات متتابعة على مدار الأعوام المقبلة وان ما يميزه العام الحالي هو مشاركة العديد من المتخصصين والخبراء من دول عربية في مجال التعليم والموارد البشرية.
وناقش المؤتمر في يومه الأول العديد من الموضوعات وأوراق العمل بمحاور المؤتمر.
--(بترا)
ا.ح/ أ أ/ف ق
16/04/2024 13:36:45
MENAFN16042024000117011021ID1108102047
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