Thursday, 18 April 2024 10:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


46 شهيدا و110 إصابات في غزة خلال 24 ساعة

4/16/2024 2:39:14 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا)- قالت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 5 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، أسفر عنها استشهاد 46 فلسطينيا، وإصابة 110 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 33843 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول الماضي.
وبينت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 76575 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض والركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
--(بترا)
رصد/رس/م ف/ف ق
16/04/2024 13:29:00

MENAFN16042024000117011021ID1108102045

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث