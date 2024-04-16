46 شهيدا و110 إصابات في غزة خلال 24 ساعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا)- قالت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 5 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، أسفر عنها استشهاد 46 فلسطينيا، وإصابة 110 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 33843 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول الماضي.

وبينت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 76575 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض والركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

--(بترا)

رصد/رس/م ف/ف ق

16/04/2024 13:29:00