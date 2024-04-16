46 شهيدا و110 إصابات في غزة خلال 24 ساعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 نيسان (بترا)- قالت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 5 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، أسفر عنها استشهاد 46 فلسطينيا، وإصابة 110 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 33843 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول الماضي.
وبينت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 76575 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض والركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
--(بترا)
رصد/رس/م ف/ف ق
16/04/2024 13:29:00
MENAFN16042024000117011021ID1108102045
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