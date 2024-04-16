خوارزمية جديدة تحاكي سلوك الكائنات الأولية بشراكة اردنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 نيسان (بترا)- نشر فريق بحثي تشيكي أسترالي صينية وأردني مشترك، خوارزمية جديدة تقترح مُحسِّنا جديدًا للأوليات الاصطناعية (APO) مستوحى من الكائنات الأولية في الطبيعة.
وقبلت الخوارمية، المعنونة بـ "محسن الأوليات الاصطناعية (APO) للنشر بورقة بحثية في مجلة ( knowledge-Based Systems, Elsever)، والتي تصدر في هولندا، وتعد من أبرز المجلات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي ذات معامل تأثير مساوي لـ 8.8".
وقال الباحث الأردني المشارك في الخوارزمية الدكتور هشام شحادة لـ (بترا)، إن الكائنات المذكورة في الدراسة "تشير إلى الحنديرة داخل السوطيات، وهي الأوجلينا "euglena" باليونانية، وتعني (كائن مقلة العين). إنها كائن أولي أحادي الخلية، أو بشكل أكثر دقة، "سوط الطحالب".
وتم التعرف على أكثر من 250 نوعًا من الأوجلينا، حيث تتواجد أنواع الحنديرة في المقام الأول في بيئات المياه العذبة وبين الأزهار في البرك والخنادق، ويضفي النمو الغزير لهذا النوع من الكائنات لونًا أخضر أو أحمر على سطح الماء، ويتراوح حجم خلايا الحنديرة من 15-50 مليميترا، بحسب شحادة.
وتتنوع أشكالها من شبه كروية إلى شبه اسطوانية، ويتميز معظم أنواعها باللون الأخضر، بسبب وجود الكلوروفيل في البلاستيدات الخضراء الخاصة بها.
وتحاكي هذه الخوارزمية آليات البقاء على قيد الحياة لدى هذه الكائنات من خلال محاكاة بحثها عن الطعام، والسكون والسلوكيات الإنجابية، حيث تم اختبار هذه الخوارزمية رياضيًا لإيجاد الحلول للمشاكل الرياضية الخطية وغير الخطية والمسائل الرياضية المعقدة.
وضم الفريق البحثي الباحث المتخصص بالخوارزميات الدكتور شيوبونق ونق، والدكتورة لينقبينق كونق، من جامعة اوسترافا للتكنولوجيا في التشيك، والدكتور هشام شحادة من جامعة عمان العربية في الأردن، ورئيس جامعة اوسترافا للتكلنوجيا في التشيك الدكتور فاتسلاف شنيشل، والدكتور سيد علي مرجاليلي من جامعة تورينز في استراليا، والدكتور بان من جامعة نانجينغ للتكنلوجيا في الصين.
--(بترا)
س ص/أ م/اح
16/04/2024 13:11:06
MENAFN16042024000117011021ID1108102037
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