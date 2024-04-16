خوارزمية جديدة تحاكي سلوك الكائنات الأولية بشراكة اردنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا)- نشر فريق بحثي تشيكي أسترالي صينية وأردني مشترك، خوارزمية جديدة تقترح مُحسِّنا جديدًا للأوليات الاصطناعية (APO) مستوحى من الكائنات الأولية في الطبيعة.

وقبلت الخوارمية، المعنونة بـ "محسن الأوليات الاصطناعية (APO) للنشر بورقة بحثية في مجلة ( knowledge-Based Systems, Elsever)، والتي تصدر في هولندا، وتعد من أبرز المجلات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي ذات معامل تأثير مساوي لـ 8.8".

وقال الباحث الأردني المشارك في الخوارزمية الدكتور هشام شحادة لـ (بترا)، إن الكائنات المذكورة في الدراسة "تشير إلى الحنديرة داخل السوطيات، وهي الأوجلينا "euglena" باليونانية، وتعني (كائن مقلة العين). إنها كائن أولي أحادي الخلية، أو بشكل أكثر دقة، "سوط الطحالب".

وتم التعرف على أكثر من 250 نوعًا من الأوجلينا، حيث تتواجد أنواع الحنديرة في المقام الأول في بيئات المياه العذبة وبين الأزهار في البرك والخنادق، ويضفي النمو الغزير لهذا النوع من الكائنات لونًا أخضر أو أحمر على سطح الماء، ويتراوح حجم خلايا الحنديرة من 15-50 مليميترا، بحسب شحادة.

وتتنوع أشكالها من شبه كروية إلى شبه اسطوانية، ويتميز معظم أنواعها باللون الأخضر، بسبب وجود الكلوروفيل في البلاستيدات الخضراء الخاصة بها.

وتحاكي هذه الخوارزمية آليات البقاء على قيد الحياة لدى هذه الكائنات من خلال محاكاة بحثها عن الطعام، والسكون والسلوكيات الإنجابية، حيث تم اختبار هذه الخوارزمية رياضيًا لإيجاد الحلول للمشاكل الرياضية الخطية وغير الخطية والمسائل الرياضية المعقدة.

وضم الفريق البحثي الباحث المتخصص بالخوارزميات الدكتور شيوبونق ونق، والدكتورة لينقبينق كونق، من جامعة اوسترافا للتكنولوجيا في التشيك، والدكتور هشام شحادة من جامعة عمان العربية في الأردن، ورئيس جامعة اوسترافا للتكلنوجيا في التشيك الدكتور فاتسلاف شنيشل، والدكتور سيد علي مرجاليلي من جامعة تورينز في استراليا، والدكتور بان من جامعة نانجينغ للتكنلوجيا في الصين.

--(بترا)

س ص/أ م/اح

16/04/2024 13:11:06

