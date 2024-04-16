مديرية الأمن العام تحتفي بيوم العلم

مديرية الأمن العام تحتفي بيوم العلم
التاريخ
4/16/2024 2:39:14 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 نيسان (بترا)- شاركت مديرية الأمن العام الأردنيين اليوم الثلاثاء، الاحتفاء بيوم العلم الأردني، الذي يصادف في السادس عشر من نيسان كل عام.
وتزينت مباني وآليات ومركبات الأمن العام كافة بالعلم الأردني، كما وزعت المديرية العلم على المواطنين، تعبيراً عن رمزيته وما يمثله من معانٍ خالدة في وجدان الأردنيين، واستذكاراً لمسيرة البذل والعطاء التي سار عليها الأردنيون إعلاء لراية الوطن ودفاعاً عن أمنه واستقراره في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.
--(بترا)
ل م/ أ أ/اح
16/04/2024 12:54:33
MENAFN16042024000117011021ID1108102035
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