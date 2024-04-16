مديرية الأمن العام تحتفي بيوم العلم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا)- شاركت مديرية الأمن العام الأردنيين اليوم الثلاثاء، الاحتفاء بيوم العلم الأردني، الذي يصادف في السادس عشر من نيسان كل عام.

وتزينت مباني وآليات ومركبات الأمن العام كافة بالعلم الأردني، كما وزعت المديرية العلم على المواطنين، تعبيراً عن رمزيته وما يمثله من معانٍ خالدة في وجدان الأردنيين، واستذكاراً لمسيرة البذل والعطاء التي سار عليها الأردنيون إعلاء لراية الوطن ودفاعاً عن أمنه واستقراره في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

--(بترا)

ل م/ أ أ/اح

16/04/2024 12:54:33