رابطة اللاعبين تضع الترتيبات النهائية لسباق الجري

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 نيسان (بترا)- وضعت رابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية، الترتيبات النهائية لإقامة النسخة الثالثة من سباق الجري لمسافة 5 كم والمقرر إقامته في متنزه الرابطة في منطقة تركي بناعور يوم 18 الشهر المقبل.
وتم خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الرابطة مساء أمس الاثنين، بحضور رئيسة اللجنة الاجتماعية والرياضية للرابطة إيمان العزب، وأعضاء اللجنة المنظمة أيمن الفاعوري، ومحمد السويطي، وخالد جوده، وسميح عبيد، تحديد قيمة الجوائز المالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لفئة فردي الرجال والسيدات وسباق فئة ذوي الإعاقة (فئة المكفوفين).
ويشتمل سباق فردي الرجال والسيدات على الفئات التالية: تحت 30 عاما، 30 - 39، 40 - 49، 50 - 59 ، و 60 عاما فما فوق.
كما يضم السباق فئة الفرق للرجال والسيدات وفئة واحدة للأشخاص ذوي الإعاقة (فئة المكفوفين)، حيث سيتم إطلاق رابط التسجيل الإلكتروني من خلال منصات مواقع التواصل الاجتماعي لرابطة اللاعبين، (فيسبوك وانستغرام و وتساب)، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأعلنت الرابطة أن باب المشاركة مفتوح أمام الجميع من الأندية والمراكز الشبابية والجهات الرسمية والشركات الخاصة والعامة والبنوك والجاليات العربية والأجنبية، وسيقوم بإدارة السباق حكام معتمدون من اتحاد ألعاب القوى ومجموعة من الشباب والشابات المتطوعين، للمساهمة في الأمور التنظيمية وضمان سلامة وصول المشاركين لخط النهاية دون أية معيقات.
--(بترا)
خ خ/أ م/اح
16/04/2024 12:48:01
MENAFN16042024000117011021ID1108102034
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