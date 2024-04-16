رابطة اللاعبين تضع الترتيبات النهائية لسباق الجري

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا)- وضعت رابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية، الترتيبات النهائية لإقامة النسخة الثالثة من سباق الجري لمسافة 5 كم والمقرر إقامته في متنزه الرابطة في منطقة تركي بناعور يوم 18 الشهر المقبل.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الرابطة مساء أمس الاثنين، بحضور رئيسة اللجنة الاجتماعية والرياضية للرابطة إيمان العزب، وأعضاء اللجنة المنظمة أيمن الفاعوري، ومحمد السويطي، وخالد جوده، وسميح عبيد، تحديد قيمة الجوائز المالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لفئة فردي الرجال والسيدات وسباق فئة ذوي الإعاقة (فئة المكفوفين).

ويشتمل سباق فردي الرجال والسيدات على الفئات التالية: تحت 30 عاما، 30 - 39، 40 - 49، 50 - 59 ، و 60 عاما فما فوق.

كما يضم السباق فئة الفرق للرجال والسيدات وفئة واحدة للأشخاص ذوي الإعاقة (فئة المكفوفين)، حيث سيتم إطلاق رابط التسجيل الإلكتروني من خلال منصات مواقع التواصل الاجتماعي لرابطة اللاعبين، (فيسبوك وانستغرام و وتساب)، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأعلنت الرابطة أن باب المشاركة مفتوح أمام الجميع من الأندية والمراكز الشبابية والجهات الرسمية والشركات الخاصة والعامة والبنوك والجاليات العربية والأجنبية، وسيقوم بإدارة السباق حكام معتمدون من اتحاد ألعاب القوى ومجموعة من الشباب والشابات المتطوعين، للمساهمة في الأمور التنظيمية وضمان سلامة وصول المشاركين لخط النهاية دون أية معيقات.

--(بترا)

خ خ/أ م/اح



16/04/2024 12:48:01