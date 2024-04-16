الضمان: 3612 دينارا الحد الأعلى لأجر المؤمن عليه الخاضع للاقتطاع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 نيسان (بترا) - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي، أن الحد الأعلى للأجر الشهري الذي تُحتسب اشتراكات الضمان على أساسه للعام الحالي 2024 أصبح 3612 ديناراً، في حين كان العام الماضي 3538 ديناراً.
وأوضحت المؤسسة أنه يستثنى من الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع للمؤمن عليه المشمول بالضمان قبل تاريخ 1/5/2010، وفي هذه الحالة يكون الحد الأعلى للأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه 5 آلاف دينار، وكذلك المؤمن عليه الذي كان قد تجاوز أجره 5 آلاف دينار قبل تاريخ 1/5/2010 وتم احتساب اشتراكاته على هذا الأساس حيث يكون حده الأعلى ذلك الأجر ولا يؤخذ بأي زيادة تطرأ عليه.
وأضافت المؤسسة أن الحد الأعلى لصرف بدل التعطل عن العمل للعام الحالي أصبح 600 دينار، في حين كان العام الماضي 591 ديناراً، موضحة أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الذي نصّ على أن يكون الحد الأعلى للأجر الذي تُحتسب عليه الاشتراكات والحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل مرتبطاً بالتضخم، حيث تؤخذ هذه النسبة المسجّلة في المملكة عن السنة السابقة والتي بلغت 2.08 بالمئة.
وبينت المؤسسة أن متوسط أجور المؤمّن عليهم الأردنيين بالضمان لعام 2023 بلغ 627 ديناراً، في حين كان المتوسط لهم خلال عام 2022 بقيمة 618 دينارا.
-- (بترا)
ن ش/أ م/ب ط
16/04/2024 12:25:48
MENAFN16042024000117011021ID1108102032
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