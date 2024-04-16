الضمان: 3612 دينارا الحد الأعلى لأجر المؤمن عليه الخاضع للاقتطاع

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا) - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي، أن الحد الأعلى للأجر الشهري الذي تُحتسب اشتراكات الضمان على أساسه للعام الحالي 2024 أصبح 3612 ديناراً، في حين كان العام الماضي 3538 ديناراً.

وأوضحت المؤسسة أنه يستثنى من الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع للمؤمن عليه المشمول بالضمان قبل تاريخ 1/5/2010، وفي هذه الحالة يكون الحد الأعلى للأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه 5 آلاف دينار، وكذلك المؤمن عليه الذي كان قد تجاوز أجره 5 آلاف دينار قبل تاريخ 1/5/2010 وتم احتساب اشتراكاته على هذا الأساس حيث يكون حده الأعلى ذلك الأجر ولا يؤخذ بأي زيادة تطرأ عليه.

وأضافت المؤسسة أن الحد الأعلى لصرف بدل التعطل عن العمل للعام الحالي أصبح 600 دينار، في حين كان العام الماضي 591 ديناراً، موضحة أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الذي نصّ على أن يكون الحد الأعلى للأجر الذي تُحتسب عليه الاشتراكات والحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل مرتبطاً بالتضخم، حيث تؤخذ هذه النسبة المسجّلة في المملكة عن السنة السابقة والتي بلغت 2.08 بالمئة.

وبينت المؤسسة أن متوسط أجور المؤمّن عليهم الأردنيين بالضمان لعام 2023 بلغ 627 ديناراً، في حين كان المتوسط لهم خلال عام 2022 بقيمة 618 دينارا.

-- (بترا)

ن ش/أ م/ب ط

16/04/2024 12:25:48