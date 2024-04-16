وزير السياحة يتفقد مشاريع تطوير وتأهيل بعض المواقع السياحية في ذيبان ومكاور

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا) - زار وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، يرافقه مدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي، وفريق من المختصين في الوزارة، تل ذيبان الأثري في محافظة مادبا، والذي تقوم الوزارة بإنشاء مركز زوار فيه.

وتأتي الزيارة اتباعا لنهج المتابعة الذي تتبناه وزارة السياحة والآثار للوقوف على نسب الإنجاز في مشاريع التطوير والتأهيل للمواقع الأثرية والسياحية بالمحافظات.

وتفقد القيسي المركز، الذي ستنتهي أعمال الإنشاء به في نهاية هذا العام، حيث استمع إلى إيجاز من المهندس المختص حول مرافق المركز التي ستخدم الزوار، بالإضافة إلى المجتمع المحلي من خلال تخصيص مرافق للتجارب السياحية المحلية كالمطابخ الإنتاجية والحرف اليدوية.

واستمع إلى خطط دائرة الآثار العامة، حيث قام الدكتور بلعاوي، بشرح مفصل حول الموقع الأثري الذي يشمل خطط إعادة ترميم السور الدفاعي للقلعة، والمعبد النبطي، والحمام الروماني، والكنيسة، بالإضافة إلى خطط التنقيب والحفريات وإعادة ترميم قصر ميشع ملك الدولة المؤابية.

واستعرض القيسي، خلال لقائه ممثلين من المجتمع المحلي، خطط الوزارة في إدراج الموقع في الخطط الترويجية للوزارة بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية في المركز ومشاريع دائرة الآثار، ما سيكون له الأثر الكبير في دعم الاقتصاد المحلي لذيبان والتي ستكون مقصدا سياحيا مهما.

كما قام بزيارة إلى قلعة مكاور والتي زارها جلالة الملك عبدالله الثاني، في أيلول العام الماضي، حيث أمر جلالته بتطويرها وحمايتها نظرا للاهتمام الملكي السامي بمكانة هذه القلعة التاريخية.

وجاءت زيارة وزير السياحة والآثار للوقوف أيضا على نسب الإنجاز بالموقع والتي تجاوزت الثلاثين بالمئة منذ الزيارة الملكية السامية، والتي تضمنت صيانة أعمدة القلعة التي تعرضت لأعمال تخريب، بالإضافة الى ترميم سور القلعة وصيانته وإنشاء مسارات جديدة لكهوف القلعة.

وجرى مناقشة مشاريع دائرة الآثار المستقبلية بموقع قلعة مكاور، التي قامت الوزارة بتأمين تمويلها بمنحة من الاتحاد الأوروبي لتطوير الموقع ليكون جاهزا لاستقبال الزوار.

-- (بترا)

ح خ/أ م/ب ط

16/04/2024 12:18:52