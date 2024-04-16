رئيس مجلس الأعيان يلتقي الرئيس العراقي في عمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا)- التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في مجلس الأعيان، اليوم الثلاثاء، رئيس جمهورية العراق الدكتور عبد اللطيف رشيد، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الأردن.

وأكد الفايز، اعتزاز الأردن بالمستوى رفيع الذي وصلت إليه العلاقات الأخوية بين الأردن والعراق الشقيق، ووصفها بالتاريخية والراسخة وتقوم على الاحترام المتبادل بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وقال إنه وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، نحرص دومًا على تطوير علاقتنا الثنائية، والبناء عليها في مختلف المجالات، ونسعى باستمرار إلى إيجاد المزيد من الشراكات الثنائية في مختلف القطاعات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية وزيادة التبادلات التجارية.

وأوضح أن جلالته يوجه دائمًا بوضع جميع الإمكانات الأردنية في خدمة الأشقاء في العراق، مؤكدا أن أمن العراق واستقراره مصلحة أردنية وأن الأردن يدعم جهود العراق الشقيق في مواجهة قوى الإرهاب والتطرف من أجل عودة الأمن والاستقرار له.

وأشار الفايز إلى أهمية زيادة التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وتعزيز الاستثمارات في مختلف المجالات والقطاعات والإسراع في تنفيذ ما تم التوافق عليه من مشاريع استراتيجية تخدم بلدينا وشعبينا، لتكون بمستوى العلاقات الأخوية الاستراتيجية بين بلدينا الشقيقين.

وبخصوص ما يجري في المنطقة والعدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، قال رئيس مجلس الأعيان، إن الأردن بقيادة جلالة الملك يؤكد رفضه المطلق لهذا العدوان الغاشم ويدعو إلى وقفه فورًا، مبينا الجهود المتواصلة التي يبذلها جلالته على المستويين الإقليمي والدولي لوقف هذا العدوان وحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وأشار الى أن جلالته يؤكد باستمرار أن لا أمن ولا استقرار في المنطقة، إلا من خلال إيجاد أفق سياسي يُنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويُمكن الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وأن استمرار الممارسات الإسرائيلية العدوانية ورفضها السلام سيقود المنطقة إلى المزيد من العنف والدمار.

وبين الفايز أن المجتمع الدولي والعواصم المؤثرة في العالم مطالبة اليوم، بعقد مؤتمر دولي يفرض حلا سياسيا على دولة الاحتلال يقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.

ولفت إلى أن الأردن أول من استطاع كسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، من خلال الانزالات الجوية التي قامت وتقوم بها القوات المسلحة الأردنية لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان القطاع كافة.

ونوه الفايز بأن الأردن يواصل تسيير مئات الشاحنات، التي تحمل المساعدات الإغاثية لسكان القطاع عبر المعابر البرية المتاحة، ويتعاون الأردن مع جميع الدول الشقيقة والصديقة التي ترغب تقديم مساعدات للشعب الفلسطيني.

وأكد أن المملكة أول دولة تدعو إلى الأمن والسلام في المنطقة وترفض المس بثوابتها الوطنية أو التجاوز على سيادتها من أي جهة كانت، مشددا على أن الأردن سيتصدى بقوة لأي محاولات تمس سيادته من أي طرف كان.

من جهته، أشاد رئيس جمهورية العراق الدكتور عبداللطيف رشيد، بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الاستراتيجية العراقية الأردنية.

وأشار إلى الحرص المشترك بين الجانبين العراقي والأردني لدفع هذه العلاقات إلى مستويات أكبر وتوسيع آفاقها بمختلف الجوانب، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأكد الرئيس العراقي دعم العراق لأمن واستقرار الأردن وعدم التجاوز عليه، داعيًا إلى عدم الالتفات إلى الأصوات التي تحاول العبث بالعلاقات الاستراتيجية والثابتة بين العراق والأردن.

وحضر اللقاء النائب الأول لرئيس المجلس العين سمير الرفاعي والنائب الثاني لرئيس المجلس العين عبدالله النسور، ومساعد الرئيس العين مفلح الرحيمي، ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية العراقية العين نايف القاضي، بالإضافة إلى الوفد المرافق لرئيس جمهورية العراق.

--(بترا)

م ش/أ أ

16/04/2024 12:27:45