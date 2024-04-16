تعيين الدكتور ماجد أبو ازريق رئيساً لجامعة اربد الأهلية

تعيين الدكتور ماجد أبو ازريق رئيساً لجامعة اربد الأهلية
التاريخ
4/16/2024 2:39:07 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 نيسان -(بترا)- قرر مجلس التعليم العالي في جلسته السادسة المنعقدة أمس، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، الموافقة على تعيين الدكتور ماجد محمود محمد أبو ازريق، رئيساً لجامعة اربد الأهلية لمدة 4 سنوات، اعتباراً من تاريخه، وذلك استناداً لأحكام البندين (أ،ج) من المادة (11) من قانون الجامعات الأردنية رقم (18) لسنة 2018 وتعديلاته.
--(بترا)
أ ر/أ م/ب ط
16/04/2024 12:15:38
MENAFN16042024000117011021ID1108102029
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