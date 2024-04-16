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تعيين الدكتور ماجد أبو ازريق رئيساً لجامعة اربد الأهلية

4/16/2024 2:39:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان -(بترا)- قرر مجلس التعليم العالي في جلسته السادسة المنعقدة أمس، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، الموافقة على تعيين الدكتور ماجد محمود محمد أبو ازريق، رئيساً لجامعة اربد الأهلية لمدة 4 سنوات، اعتباراً من تاريخه، وذلك استناداً لأحكام البندين (أ،ج) من المادة (11) من قانون الجامعات الأردنية رقم (18) لسنة 2018 وتعديلاته.
--(بترا)
أ ر/أ م/ب ط
16/04/2024 12:15:38

MENAFN16042024000117011021ID1108102029

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