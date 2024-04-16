Thursday, 18 April 2024 10:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لاعب منتخب الجمباز أبو السعود يبحث عن التأهل لأولمبياد باريس

4/16/2024 2:39:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا)- يبدأ لاعب المنتخب الوطني للجمباز أبو السعود البحث عن التأهل لأولمبياد باريس من بوابة قطري يوم غد الأربعاء، رحلة البحث الأخيرة عن التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، عندما يبدأ مشواره عن منافسات الجولة الرابعة من سلسلة بطولة كأس العالم للجمباز الفني للرجال والسيدات "الدوحة 2024".
ويتصدر ابو السعود الترتيب العام على جهاز "حصان المقابض ويحتاج إلى تحقيق أحد المراكز الثلاثة الأولى بـ "جولة قطر" الحاسمة من أجل إنجاز هدف التأهل للأولمبياد، في انجاز غير مسبوق للنجم الأردني الذي تألق في سماء الجمباز محليا وعربيا وآسيويا وعالميا.
ونجح أبو السعود بإحراز الميدالية الذهبية في الجولة الأولى بالقاهرة ثم حقق المركز الثاني في الجولة الثانية من سلسلة كأس العالم في ألمانيا كما حقق المركز الخامس في الجولة الثالثة بالعاصمة الأذرية باكو .
ويأمل اللاعب بالعودة من قطر متوجا بإنجاز التأهل إلى أولمبياد باريس.
--(بترا)
خ خ / س س
16/04/2024 12:15:10

MENAFN16042024000117011021ID1108102028

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث