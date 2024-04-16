لاعب منتخب الجمباز أبو السعود يبحث عن التأهل لأولمبياد باريس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا)- يبدأ لاعب المنتخب الوطني للجمباز أبو السعود البحث عن التأهل لأولمبياد باريس من بوابة قطري يوم غد الأربعاء، رحلة البحث الأخيرة عن التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، عندما يبدأ مشواره عن منافسات الجولة الرابعة من سلسلة بطولة كأس العالم للجمباز الفني للرجال والسيدات "الدوحة 2024".

ويتصدر ابو السعود الترتيب العام على جهاز "حصان المقابض ويحتاج إلى تحقيق أحد المراكز الثلاثة الأولى بـ "جولة قطر" الحاسمة من أجل إنجاز هدف التأهل للأولمبياد، في انجاز غير مسبوق للنجم الأردني الذي تألق في سماء الجمباز محليا وعربيا وآسيويا وعالميا.

ونجح أبو السعود بإحراز الميدالية الذهبية في الجولة الأولى بالقاهرة ثم حقق المركز الثاني في الجولة الثانية من سلسلة كأس العالم في ألمانيا كما حقق المركز الخامس في الجولة الثالثة بالعاصمة الأذرية باكو .

ويأمل اللاعب بالعودة من قطر متوجا بإنجاز التأهل إلى أولمبياد باريس.

--(بترا)

خ خ / س س

16/04/2024 12:15:10