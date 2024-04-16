لاعب منتخب الجمباز أبو السعود يبحث عن التأهل لأولمبياد باريس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 نيسان (بترا)- يبدأ لاعب المنتخب الوطني للجمباز أبو السعود البحث عن التأهل لأولمبياد باريس من بوابة قطري يوم غد الأربعاء، رحلة البحث الأخيرة عن التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، عندما يبدأ مشواره عن منافسات الجولة الرابعة من سلسلة بطولة كأس العالم للجمباز الفني للرجال والسيدات "الدوحة 2024".
ويتصدر ابو السعود الترتيب العام على جهاز "حصان المقابض ويحتاج إلى تحقيق أحد المراكز الثلاثة الأولى بـ "جولة قطر" الحاسمة من أجل إنجاز هدف التأهل للأولمبياد، في انجاز غير مسبوق للنجم الأردني الذي تألق في سماء الجمباز محليا وعربيا وآسيويا وعالميا.
ونجح أبو السعود بإحراز الميدالية الذهبية في الجولة الأولى بالقاهرة ثم حقق المركز الثاني في الجولة الثانية من سلسلة كأس العالم في ألمانيا كما حقق المركز الخامس في الجولة الثالثة بالعاصمة الأذرية باكو .
ويأمل اللاعب بالعودة من قطر متوجا بإنجاز التأهل إلى أولمبياد باريس.
--(بترا)
خ خ / س س
16/04/2024 12:15:10
MENAFN16042024000117011021ID1108102028
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.