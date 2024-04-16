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منتخب الكراتيه يختتم معسكره التدريبي في القاهرة

4/16/2024 2:39:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا)- اختتم المنتخب الوطني للكراتيه اليوم الثلاثاء، معسكره التدريبي الذي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة.
ويأتي هذا المعسكر الذي استمر 3 أسابيع، في إطار التحضير للمشاركة في الجولة الثالثة من الدوري العالمي والتي تنطلق في القاهرة يوم الجمعة المقبلة، وتستمر لثلاثة أيام.
واشتمل المعسكر الذي شارك فيه 11 لاعبا من المنتخب الوطني، على تدريبات مكثفة ومباريات ودية مع فرق المحافظات في مصر، حيث جرت 3 لقاءات مع فرق محافظات القاهرة والشرقية والإسماعيلية والاسكندرية، كما أقيم لقاء أيضا مع منتخب مصر تحت سن 21.
وأكد القائمون على المنتخب أن المعسكر التدريبي حقق أهدافه، من خلال رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، استعدادا للمشاركة في بطولة الدوري العالمي التي يشارك فيها 380 لاعبا ولاعبة يمثلون 51 دولة.
ويبذل اتحاد الكراتيه جهدا كبيرا من خلال عمله المؤسسي والممنهج، في رسم خطوط تحضيرات المنتخبات الوطنية، بحثا عن الإنجازات التي اعتادت عليها الكراتيه الأردنية، التي تحتل حاليا مركزا عالميا متقدما، بفضل النتائج المتميزة التي تحققت في السنوات الماضية.
يشار إلى أن اللاعبين الذين مثلوا المنتخب الوطني في المعسكر التدريبي في مصر هم : عبدالله حماد وعمر شقره وعفيف غيث وعبد الرحمن مصاطفه وحسن مصاروه ومحمد الجعفري وأحمد أبو هزيم ووسيم سلامة وريان العموري وسيف بني الفارس واللاعبة جود الضروس.
--(بترا)
خ خ /أ م/ س س
16/04/2024 12:04:43

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