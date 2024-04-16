منتخب الكراتيه يختتم معسكره التدريبي في القاهرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 نيسان (بترا)- اختتم المنتخب الوطني للكراتيه اليوم الثلاثاء، معسكره التدريبي الذي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة.
ويأتي هذا المعسكر الذي استمر 3 أسابيع، في إطار التحضير للمشاركة في الجولة الثالثة من الدوري العالمي والتي تنطلق في القاهرة يوم الجمعة المقبلة، وتستمر لثلاثة أيام.
واشتمل المعسكر الذي شارك فيه 11 لاعبا من المنتخب الوطني، على تدريبات مكثفة ومباريات ودية مع فرق المحافظات في مصر، حيث جرت 3 لقاءات مع فرق محافظات القاهرة والشرقية والإسماعيلية والاسكندرية، كما أقيم لقاء أيضا مع منتخب مصر تحت سن 21.
وأكد القائمون على المنتخب أن المعسكر التدريبي حقق أهدافه، من خلال رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، استعدادا للمشاركة في بطولة الدوري العالمي التي يشارك فيها 380 لاعبا ولاعبة يمثلون 51 دولة.
ويبذل اتحاد الكراتيه جهدا كبيرا من خلال عمله المؤسسي والممنهج، في رسم خطوط تحضيرات المنتخبات الوطنية، بحثا عن الإنجازات التي اعتادت عليها الكراتيه الأردنية، التي تحتل حاليا مركزا عالميا متقدما، بفضل النتائج المتميزة التي تحققت في السنوات الماضية.
يشار إلى أن اللاعبين الذين مثلوا المنتخب الوطني في المعسكر التدريبي في مصر هم : عبدالله حماد وعمر شقره وعفيف غيث وعبد الرحمن مصاطفه وحسن مصاروه ومحمد الجعفري وأحمد أبو هزيم ووسيم سلامة وريان العموري وسيف بني الفارس واللاعبة جود الضروس.
--(بترا)
خ خ /أ م/ س س
16/04/2024 12:04:43
MENAFN16042024000117011021ID1108102027
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