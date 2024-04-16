بدء أعمال الدورة الــ37 للجنة الإسلامية للهلال الدولي في عمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا) - صالح الخوالدة - بدأت في عمان اليوم، أعمال الدورة الــ37 للجنة الإسلامية للهلال الدولي والندوة الدولية حول الوضع الإنساني في فلسطين بمشاركة 191 جمعية وطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وأشاد المشاركون في الاجتماع بجهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في إيصال وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الى الأشقاء في قطاع غزة.

ويهدف الاجتماع إلى التشاور والعمل على اتخاذ موقف واضح تجاه التردي في الالتزام بالقانون الإنساني في قطاع غزة ورصد وتوثيق ما حدث من انتهاكات جسيمة له.

وقال رئيس الهلال الأحمر الأردني الدكتور محمد مطلق الحديد ان ما يحصل في الأراضي المحتلة وغزة على وجه التحديد من جرائم إبادة غير مقبول، مضيفا أننا نمر بحقبة سوداء تعاني منها الإنسانية حيث خذلنا جميعنا الإنسانية بجميع مفاهيمها.

وأضاف "نتمنى على المجتمع الدولي تخصيص ممرات آمنة لدخول المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة وبشكل كاف، ونستنكر اي هجوم على سيارات الإسعاف والطواقم الطبية والإعلام"، مشيرا الى ان قوات الاحتلال لم تفرق بين الفئات المحمية وغير المحمية بموجب القانون الدولي.

وقال ان ما يشهده قطاع غزة مجاعة غير مسبوقة لذلك يجب ان يكون صوتنا عالياً لنصرة المستضعفين والضحايا ويجب ان نتحدث عن خرق القوانين من قبل الاحتلال.

ودعا الى توثيق جرائم وخروقات الاحتلال للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق والمعاهدات الدولية.

من جانبه، قال رئيس اللجنة الإسلامية للهلال الدولي السفير علي بو هدمه ان انعقاد هذه الدورة في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها العمل الإنساني فرصة للتعبير عن الإيمان المشترك بأهمية هذا العمل من أجل الحفاظ على حياة الإنسان وكرامته، في الوقت الذي نرى فيه الحرب المتوحشة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة، وما صاحب ذلك من انتهاكات خطيرة وتجاهل لاتفاقيات جنيف تجسدت في الاعتداء على المدنيين وتهجيرهم وهدم البنى التحتية والمساكن واستهداف المستشفيات وقتل المسعفين وعمال الإغاثة والإعلاميين.

واضاف ان كل ذلك يضع القانون الدولي الإنساني في اختبار لمصداقيته وكذلك المواقف الدولية التي لم تتحرك بشكل جاد لوقف العدوان وحماية المدنيين.

بدوره، عبر ممثل الامانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي السفير طارق بخيت عن تقديره لدور الاردن في تعزيز العمل الاسلامي المشترك، مشيرا الى ان التطورات التي تشهدها غزة والمنطقة تتطلب تطوير اليات العمل الانساني وانشاء شراكات مع المجتمع الدولي .

واشار الى ان اسرائيل تستهتر بالقانون الدولي والشرائع السماوية ولا بد من تضافر جميع الجهود لاحتواء التداعيات الانسانية في غزة.

كما بينت رئيس الاتحاد الدولي للصليب الاحمر والهلال الاحمر كيت فوريس اهمية ايلاء العمل الانساني اولوية، مشيرة الى ان الاثار الانسانية الصعبة التي تعانيها غزة يجب ان لا تنسينا المعاناة الانسانية في العديد من المناطق الاخرى في العالم مثل السودان وغيرها.

وتم على هامش الافتتاح توقيع اتفاقية للتعاون المشترك بين اللجنة الاسلامية للهلال الدولي والهلال الاحمر الاردني.

-- (بترا)





ص خ/ب ط

16/04/2024 11:50:03