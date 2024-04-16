بدء أعمال الدورة الــ37 للجنة الإسلامية للهلال الدولي في عمان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 نيسان (بترا) - صالح الخوالدة - بدأت في عمان اليوم، أعمال الدورة الــ37 للجنة الإسلامية للهلال الدولي والندوة الدولية حول الوضع الإنساني في فلسطين بمشاركة 191 جمعية وطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
وأشاد المشاركون في الاجتماع بجهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في إيصال وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الى الأشقاء في قطاع غزة.
ويهدف الاجتماع إلى التشاور والعمل على اتخاذ موقف واضح تجاه التردي في الالتزام بالقانون الإنساني في قطاع غزة ورصد وتوثيق ما حدث من انتهاكات جسيمة له.
وقال رئيس الهلال الأحمر الأردني الدكتور محمد مطلق الحديد ان ما يحصل في الأراضي المحتلة وغزة على وجه التحديد من جرائم إبادة غير مقبول، مضيفا أننا نمر بحقبة سوداء تعاني منها الإنسانية حيث خذلنا جميعنا الإنسانية بجميع مفاهيمها.
وأضاف "نتمنى على المجتمع الدولي تخصيص ممرات آمنة لدخول المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة وبشكل كاف، ونستنكر اي هجوم على سيارات الإسعاف والطواقم الطبية والإعلام"، مشيرا الى ان قوات الاحتلال لم تفرق بين الفئات المحمية وغير المحمية بموجب القانون الدولي.
وقال ان ما يشهده قطاع غزة مجاعة غير مسبوقة لذلك يجب ان يكون صوتنا عالياً لنصرة المستضعفين والضحايا ويجب ان نتحدث عن خرق القوانين من قبل الاحتلال.
ودعا الى توثيق جرائم وخروقات الاحتلال للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق والمعاهدات الدولية.
من جانبه، قال رئيس اللجنة الإسلامية للهلال الدولي السفير علي بو هدمه ان انعقاد هذه الدورة في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها العمل الإنساني فرصة للتعبير عن الإيمان المشترك بأهمية هذا العمل من أجل الحفاظ على حياة الإنسان وكرامته، في الوقت الذي نرى فيه الحرب المتوحشة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة، وما صاحب ذلك من انتهاكات خطيرة وتجاهل لاتفاقيات جنيف تجسدت في الاعتداء على المدنيين وتهجيرهم وهدم البنى التحتية والمساكن واستهداف المستشفيات وقتل المسعفين وعمال الإغاثة والإعلاميين.
واضاف ان كل ذلك يضع القانون الدولي الإنساني في اختبار لمصداقيته وكذلك المواقف الدولية التي لم تتحرك بشكل جاد لوقف العدوان وحماية المدنيين.
بدوره، عبر ممثل الامانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي السفير طارق بخيت عن تقديره لدور الاردن في تعزيز العمل الاسلامي المشترك، مشيرا الى ان التطورات التي تشهدها غزة والمنطقة تتطلب تطوير اليات العمل الانساني وانشاء شراكات مع المجتمع الدولي .
واشار الى ان اسرائيل تستهتر بالقانون الدولي والشرائع السماوية ولا بد من تضافر جميع الجهود لاحتواء التداعيات الانسانية في غزة.
كما بينت رئيس الاتحاد الدولي للصليب الاحمر والهلال الاحمر كيت فوريس اهمية ايلاء العمل الانساني اولوية، مشيرة الى ان الاثار الانسانية الصعبة التي تعانيها غزة يجب ان لا تنسينا المعاناة الانسانية في العديد من المناطق الاخرى في العالم مثل السودان وغيرها.
وتم على هامش الافتتاح توقيع اتفاقية للتعاون المشترك بين اللجنة الاسلامية للهلال الدولي والهلال الاحمر الاردني.
-- (بترا)
ص خ/ب ط
16/04/2024 11:50:03
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