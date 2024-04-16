الاحتلال يعتقل 27 فلسطينيا بالضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 16 نيسان (بترا) - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيشات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وسط مواجهات واعتقالات، فيما دارت اشتباكات عنيفة في عدة محاور.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت 27 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية ، اذ جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وبخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

-- (بترا )

م . ف / س س

16/04/2024 11:48:34