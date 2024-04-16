الاحتلال يعتقل 27 فلسطينيا بالضفة الغربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 16 نيسان (بترا) - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيشات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وسط مواجهات واعتقالات، فيما دارت اشتباكات عنيفة في عدة محاور.
وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت 27 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية ، اذ جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.
وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وبخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.
-- (بترا )
م . ف / س س
16/04/2024 11:48:34
MENAFN16042024000117011021ID1108102024
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