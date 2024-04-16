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تقرير: إسرائيل قتلت أكثر من 10 آلاف امرأة في غزة - جريدة الوطن السعودية

4/16/2024 2:36:53 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن أكثر من 10 آلاف امرأة قُتلت في غزة، إضافة إلى تعرض الناجيات من القصف والعمليات البرية لقوات الاحتلال الإسرائيلية إلى التشرد، ومواجهة خطر المجاعة.
وقدرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن 19 ألف طفل يتيم جراء مقتل 6 آلاف أم في غزة، كما لا تستطيع أكثر من مليون امرأة وفتاة فلسطينية في غزة الحصول على الغذاء أو المياه الصالحة للشرب بعد ستة أشهر من الحرب، مع تزايد الأمراض وسط ظروف معيشية غير إنسانية.
ودعت هيئة الأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، والوصول الآمن دون عوائق للمساعدات الإنسانية.

MENAFN16042024000089011017ID1108101996

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