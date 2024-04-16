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لجنة الحج المركزية تستعرض الاستعدادات وجاهزية الخطط لموسم 1445

4/16/2024 2:36:37 PM
(MENAFN- Al Watan) بتوجيه ومتابعة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، رأس نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن مشعل اجتماع اللجنة الذي جرى خلاله استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بشؤون العمرة والحج.
ونقل الأمير سعود بن مشعل تحيات وشكر أمير منطقة مكة المكرمة لكافة الجهات العاملة في موسم عمرة شهر رمضان نظير الجهود التي أسهمت بفضل الله ثم بما وفرته القيادة من إمكانات مادية وبشرية أسهمت في نجاح الخطط التشغيلية الرامية للتسهيل على ضيوف الرحمن ليؤدوا شعائرهم في أمن وسكينة ويُسر، مؤكدًا أن التناغم والتكامل بين الجهات في أداء المهام كان له أثره البارز في توفير المناخ الآمن لقاصدي المسجد الحرام الذي شهد أعداداً غير مسبوقة هذا العام.
وتخلل الاجتماع استعراض نتائج أعمال الجهات خلال موسم شهر رمضان المبارك، والتي شملت خدمات النقل حيت تم نقل 61 مليون راكب من وإلى المسجد الحرام تردديًا بواسطة 2260 حافلة، والخدمات الإسعافية والصحية إذ لم يتم رصد أي أوبئة ولله الحمد، وخدمات الإعاشة والتموين والتغذية، وفي هذا الصدد تم توزيع ما يزيد عن 20 مليون وجبة غذائية خيرية في العديد من المواقع بمكة المكرمة عبر برنامج لجنة السقاية والرفادة الذي تشرف عليه الإمارة.
وجرى استعراض الخدمات الأخرى التي هدفت لتمكين ضيوف الرحمن من آداء شعائرهم الدينية بكل يسر وسهولة. وتمت مناقشة خطط الجهات لما تبقى من موسم العمرة وما تحقق من إيجابيات بهدف تعزيزها وماتم رصده من ملاحظات وطرق تلافيها ومعالجتها . وتطرقت اللجنة لجاهزية خطط الجهات ومؤشرات الاستعدادات لموسم حج العام الحالي 1445هـ.

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