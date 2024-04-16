بعد خسارة الأهلي أمام الزمالك.. كهربا يدخل بحالة إغماء (فيديو)



وحقق الزمالك فوزا مثيرا على الأهلي بنتيجة 2-1 على ملعب القاهرة الدولي.



وفور إطلاق الحكم إبراهيم نور الدين صافرة نهاية المباراة، سقط كهربا على الأرض، واندفع نحوه بعض لاعبي الفريقين.



وتدخل الجهاز الطبي للأهلي الذي نجح في إسعاف كهربا سريعا حيث استعاد اللاعب وعيه ووقف على قدميه مجددا قبل مغادرته الملعب.

وشارك كهربا، نجم الزمالك السابق، في مباراة اليوم كبديل في الدقيقة 90.



وارتقى الزمالك إلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة من 13 مباراة، وهو نفس رصيد الأهلي التاسع لكن من 11 مباراة.