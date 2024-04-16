بعد خسارة الأهلي أمام الزمالك.. كهربا يدخل بحالة إغماء (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper) سقط المهاجم محمود عبد المنعم كهربا، بشكل مفاجئ بعد تعرضه لحالة إغماء عقب انتهاء مباراة فريقه الأهلي ضد غريمه الزمالك المؤجلة من الجولة العاشرة في الدوري المصري يوم الاثنين.
وحقق الزمالك فوزا مثيرا على الأهلي بنتيجة 2-1 على ملعب القاهرة الدولي.
وفور إطلاق الحكم إبراهيم نور الدين صافرة نهاية المباراة، سقط كهربا على الأرض، واندفع نحوه بعض لاعبي الفريقين.
وتدخل الجهاز الطبي للأهلي الذي نجح في إسعاف كهربا سريعا حيث استعاد اللاعب وعيه ووقف على قدميه مجددا قبل مغادرته الملعب.
وشارك كهربا، نجم الزمالك السابق، في مباراة اليوم كبديل في الدقيقة 90.
وارتقى الزمالك إلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة من 13 مباراة، وهو نفس رصيد الأهلي التاسع لكن من 11 مباراة.
MENAFN16042024000072011014ID1108101979
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.