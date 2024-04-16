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هذا سر اجتماع برشلونة مع وكيلة هالاند

4/16/2024 2:35:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، سر اجتماع مسؤولي برشلونة مع رافائيلا بيمينتا، وكيلة إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي.
ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، حدث الاجتماع بين الطرفين قبل أسابيع قليلة، من أجل تحليل قضايا مختلفة في الميركاتو.

ونفى الطرفان تمامًا وجود أي حديث عن مستقبل هالاند في الوقت الحالي، أو لاحقًا.

وأشارت إلى أن الوضع الاقتصادي لبرشلونة أيضًا لا يسمح لهم أن يحلموا بضم هالاند سواء الآن، أو في المستقبل، لا سيما أن الرئيس خوان لابورتا تم إبلاغه بشكل كامل بحجم تكلفة إجراء هذه الصفقة منذ عدة أشهر.

وأوضحت أن صفقة هالاند تعد تقييمًا مرتفعًا للغاية ماليًا، كما أن اللاعب يحصل على راتب كبير، وبرشلونة ليس مستعدًا لضم لاعب يحصل على هذا الراتب حتى مع إعادة افتتاح ملعب "كامب نو".

وذكرت أن هالاند لديه شرط جزائي للفرق غير الإنجليزية، والذي سينخفض اعتبارًا من عام 2026 إلى 175 مليون يورو.

وقد تكون فرصة برشلونة الوحيدة لضم هالاند أن يتورط مانشستر سيتي في الاتهامات الموجهة له من رابطة البريميرليج ويضطر للتفاوض على بيع هالاند برقم أقل من قيمة الشرط الجزائي.

وذكرت أن ريال مدريد لن يتحرك للتعاقد مع هالاند في الصيف المقبل، لكنه يظل هدفًا مستقبليًا للنادي الملكي. كووورة

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