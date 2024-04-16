هذا سر اجتماع برشلونة مع وكيلة هالاند

(MENAFN
- Alghad Newspaper) كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، سر اجتماع مسؤولي برشلونة مع رافائيلا بيمينتا، وكيلة إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي.
ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، حدث الاجتماع بين الطرفين قبل أسابيع قليلة، من أجل تحليل قضايا مختلفة في الميركاتو.
ونفى الطرفان تمامًا وجود أي حديث عن مستقبل هالاند في الوقت الحالي، أو لاحقًا.
وأشارت إلى أن الوضع الاقتصادي لبرشلونة أيضًا لا يسمح لهم أن يحلموا بضم هالاند سواء الآن، أو في المستقبل، لا سيما أن الرئيس خوان لابورتا تم إبلاغه بشكل كامل بحجم تكلفة إجراء هذه الصفقة منذ عدة أشهر.
وأوضحت أن صفقة هالاند تعد تقييمًا مرتفعًا للغاية ماليًا، كما أن اللاعب يحصل على راتب كبير، وبرشلونة ليس مستعدًا لضم لاعب يحصل على هذا الراتب حتى مع إعادة افتتاح ملعب "كامب نو".
وذكرت أن هالاند لديه شرط جزائي للفرق غير الإنجليزية، والذي سينخفض اعتبارًا من عام 2026 إلى 175 مليون يورو.
وقد تكون فرصة برشلونة الوحيدة لضم هالاند أن يتورط مانشستر سيتي في الاتهامات الموجهة له من رابطة البريميرليج ويضطر للتفاوض على بيع هالاند برقم أقل من قيمة الشرط الجزائي.
وذكرت أن ريال مدريد لن يتحرك للتعاقد مع هالاند في الصيف المقبل، لكنه يظل هدفًا مستقبليًا للنادي الملكي. كووورة
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