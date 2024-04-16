مدرب جزائري سابق يستعد لرفع دعوى ضد منتخب بلاده

جمال بلماضي يستعد لرفع دعوى ضد منتخب الجزائر

وبحسب ما نقله موقع "WinWin" الرياضي الجزائري، فإن المدرب السابق للمنتخب جمال بلماضي قرر رفع دعوى ضد منتخب الجزائر لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، إثر إنهاء تعاقده مع الاتحاد الجزائري.



ونقل الموقع عن مصادر خاصة به أن جمال بلماضي استنفد كافة الطرق للحصول على مستحقاته المالية، وهو السبب الذي دفعه للجوء إلى رفع دعوى بشكل رسمي ضد المنتخب لدى الاتحاد الدولي للعبة.



وأكد الموقع أيضاً أن بلماضي كان قد سافر قبل نهاية شهر رمضان المبارك إلى العاصمة الفرنسية باريس، والتقى فيها عدداً من المستشارين القانونيين لبحث رفع الشكوى بشكل رسمي.

وعلى الرغم من أن الأنباء حينها تداولت خبر استقالة بلماضي من تدريب منتخب محاربي الصحراء، فإن الأنباء الجديدة تؤكد أن الاتحاد الجزائري هو من أبلغ المدرب بأن تعاقده قد انتهى مع المنتخب.



وبالتالي فإنّ فسخ التعاقد الذي يمتد إلى ديسمبر/كانون الأول من عام 2026، تمّ من طرف واحد، وهو ما دفع بلماضي للمطالبة بمستحقاته.



وبحسب موقع "الجزيرة نت" فإن المستحقات المتراكمة على الاتحاد الجزائري لكرة القدم تبلغ قيمتها نحو 7 ملايين يورو، مع الأخذ بعين الاعتبار راتبه الشهري الذي يقدر بنحو 208 آلاف يورو.



إقالة أم استقالة بلماضي؟

وكانت مصادر مقربة من مدرب المنتخب الجزائري السابق جمال بلماضي قد كشفت لـ"عربي بوست" أن استقالته مستبعدة وأنه رد على إنذارات الاتحاد الجزائري لكرة القدم التي دعته للعودة إلى الجزائر وترسيم استقالته مقابل الحصول على تعويض ثلاثة رواتب.



ووفق مصادر "عربي بوست" فإن بلماضي خيّر الاتحاد الجزائري بين الحصول على كامل مستحقاته التي تقارب 5 ملايين يورو أو الذهاب إلى فيفا لأخذ مستحقاته عن طريق القانون.



وكشفت المصادر ذاتها أن بلماضي أخبر مقربيه بأنه لا يريد العودة إلى المنتخب الجزائري وليس متمسكاً بالعارضة الفنية كما أشيع من طرف الصحافة الجزائرية، مؤكداً أن مسيرته مع محاربي الصحراء انتهت بعد مباراة موريتانيا في أمم أفريقيا بكوت ديفوار.



في حين قالت مصادر "عربي بوست" إن ما حرّك جمال بلماضي ضد الاتحاد الجزائري لكرة القدم هو إحساسه بالخيانة.



وكشف المصدر أن رئيس الاتحاد وليد صادي كان قد أخبر مجموعة من اللاعبين قبل بداية "الكان" وهم رياض محرز وفارس شايبي ومحمد الأمين عمورة بأنه يفكر في إقالة جمال بلماضي، ويبدو أن أحد اللاعبين نقل المعلومة إلى المدرب الذي أدرك أن مسألة رحيله مجرد وقت مهما كانت النتيجة.



وكان الانفصال بين جمال بلماضي ومنتخب الجزائر قد تم في أعقاب الخروج المخيب للآمال لمحاربي الصحراء من بطولة أمم أفريقيا 2024 التي أقيمت في ساحل العاج.

إذ ودع الجزائر البطولة من دورها الأول بعد تعادلين أمام كل من أنغولا وبوركينافاسو والخسارة أمام منتخب موريتانيا.



وحينها لم يعلن الاتحاد الجزائري إقالة أو استقالة بلماضي، لكنه اكتفى بذكر أنّ بلماضي لم يعد مدرباً للمنتخب في بيان رسمي، وبعدها بأيام قليلة، أعلن الاتحاد الجزائري نفسه التعاقد مع المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش.



يذكر أن جمال بلماضي يعتبر أطول مدرب جزائري استمر في منصبه، من سبتمبر/أيلول 2018 حتى يناير/كانون الثاني 2024.



في حين قاد بلماضي محاربي الصحراء للتتويج بكأس أمم أفريقيا 2019، قبل أن يفشل في بلوغ نهائيات كأس العالم قطر 2022.



بلماضي قاد المنتخب الجزائري في 64 مباراة، فاز في 41، وتعادل في 17 وخسر 6.

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