10 أسئلة مهمة ترغبين بمعرفتها عن الحمل بتوأم

معلومات لا تعرفينها عن الحمل بتوأم

عندما تكونين حاملاً بتوأم، فأنت تعلمين أنك ستحتاجين إلى اثنين من كل شيء، ولكن ماذا عن البقاء بصحة جيدة أثناء الحمل؟ هل تحتاج إلى مضاعفة تناولك للطعام وزيادة الوزن وزيارة الطبيب؟



أما بالنسبة للأطفال، فهل هناك مشيمتان وكيسان أمنيوسيان، أم يمكن أن يشتركوا فيهما؟



تعرفي على هذه الأمور المتعلقة بالحمل بتوأم في أثناء الحمل وحتى الولادة.



1- هل يتشارك التوأم في المشيمة والكيس السلوي؟

في حين أن بعض التوائم قد يتشاركون في المشيمة والكيس السلوي، فإن هذا ليس هو الحال بالنسبة للغالبية العظمى من حالات الحمل.



فيما يلي ثلاثة احتمالات رئيسية موجودة:

مشيمتان وكيسان أمنيوسيان: إن الحمل في توأم مع مشيمتين وكيسين يحيطان بالجنين هو الحمل الأمثل في توأم، حيث إن كل طفل لديه مصدر غذائي خاص به وغشاء وقائي.



مشيمة واحدة وكيسان أمنيوسيان: في حالة الحمل بمشيمة واحدة وكيسين أمنيوسيين، سيكون لديك بالتأكيد توأم متماثل، بالإضافة إلى ذلك، عندما يتشارك أطفالك المشيمة، يكون هناك خطر أكبر لحدوث مضاعفات، مثل متلازمة نقل الدم من توأم إلى توأم.



مشيمة واحدة وكيس أمنيوسي واحد: هذا هو أخطر وأندر أنواع الحمل بتوأم، يمكن أن تنشأ مضاعفات الجنين بسبب تشابك الحبال السرية أو خلل في العناصر الغذائية أو الدم أو غيرها من الأجهزة الحيوية الداعمة للحياة.



2- هل أحتاج إلى كمية الطعام التي أتناولها أثناء الحمل بتوأم؟

من المفاهيم الخاطئة الشائعة المحيطة بالحمل في توأم هو أنك تحتاجين إلى مضاعفة كمية السعرات الحرارية التي تتناولينها لتزويد أطفالك بما يكفي من العناصر الغذائية.



ومع ذلك، فإن إرشادات التغذية أثناء الحمل لا تعتمد ببساطة على عدد الأطفال الذين تحملينهم، وبدلاً من ذلك، فهي تعتمد على مؤشر كتلة جسمك في الوقت الذي أصبحت فيه حاملاً.



سيقوم طبيبك بتقديم توصيات فردية بناءً على وزنك الأولي.



في المتوسط، تشير التقديرات إلى أن احتياجات المرأة من السعرات الحرارية ستزيد بحوالي 40% أثناء الحمل بتوأم، لكن الأهم هو أن تأكل المرأة طعاماً صحياً قدر الإمكان، وفقاً لما أكده مركز Johns Hopkins Medicine الطبي الأمريكي.



3- هل من الطبيعي أن أحمل بتوأم وأنا في الثلاثينيات والأربعينيات من عمري؟

نسمع جميعاً بأنه كلما تقدمنا في العمر، أصبح الحمل أصعب، لكن التقدم في العمر قد يزيد في الواقع من احتمالية الحمل بتوأم، كما يقول الدكتور عبد الله الخان، رئيس قسم طب وجراحة الأم والجنين في المركز الطبي بجامعة هاكنساك في نيوجيرسي.



يقول: "بمجرد أن تبلغي 25 عاماً أو عندما تكونين في الثلاثينيات أو الأربعينيات من عمرك، يرتبك انتظام دورات التبويض، إذا لم تكن دورات التبويض منتظمة، لكن الإباضة مستمرة، فمن الممكن أن تقومي بإنتاج بويضتين في نفس الوقت"، ما يعني الحمل بتوأم.



4- هل الغثيان الصباحي أسوأ مع الحمل بتوأم؟

أحد الأشياء التي يُفترض أنها تسبب غثيان الصباح هو المستويات العالية من إفرازات الغدد التناسلية المشيمية، ونحن نعلم أن مستويات هرمونات هذه الغدد تكون أعلى في حالات الحمل بتوأم، لذلك فإن النساء اللاتي يحملن بتوأم يكون لديهن معدل أعلى من الغثيان والقيء في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.



لكن معظم غثيان الصباح يختفي خلال 12 إلى 14 أسبوعاً من الحمل، حتى في حالات الحمل بتوأم، وفقاً لما أكده موقع Webmd الأمريكي.



في المقابل، تشتكي النساء الحوامل بتوأم من آلام الظهر وصعوبات النوم وحرقة المعدة أكثر من النساء اللاتي يحملن بجنينٍ واحد.



يجلب الحمل بتوأم أيضاً معدلاً أعلى من فقر الدم لدى الأمهات ومعدلاً أعلى لنزيف ما بعد الولادة.



5- هل أحتاج إلى تناول فيتامينات مختلفة قبل الولادة للتوائم؟

إذا كنتِ حاملاً بتوأم، فيجب عليكِ تناول نفس فيتامينات ما قبل الولادة التي تتناولينها في أي حمل، لكن طبيبك سيوصي بالمزيد من حمض الفوليك والحديد.



سيساعد حمض الفوليك الإضافي والحديد الإضافي في الوقاية من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، وهو أكثر شيوعاً عندما تكونين حاملاً بتوائم.



6- هل النزيف سيكون أكثر أثناء الحمل بتوأم؟

عندما تلاحظين حدوث نزيف في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، فمن الممكن أن تتعرضي للإجهاض، وتكون حالات الإجهاض أكثر شيوعاً عند الحاملات بتوأم أو ثلاثة أو أربعة أجنَّة -لذلك نرى المزيد من بقع الدم في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل مع التوائم المتعددة.



إذا كنتِ تلاحظين نزيفاً، فلا داعي للذعر، إن ظهور القليل من الدم في غياب التشنجات أمر مطمئن، ولكن عندما تشعرين بالتشنج، وتجلط الدم، والنزيف المستمر، فهذه علامة على حدوث شيء ما ويجب عليك طلب المشورة الطبية على الفور.



7- هل جميع حالات الحمل بتوأم تتم قبل وقتها؟

ما يزيد قليلاً عن نصف حالات الحمل بتوأم تنتهي بالولادة المبكرة (قبل 37 أسبوعاً).



في حين أن 40 أسبوعاً هي فترة الحمل الكاملة لمتوسط الحمل، فإن معظم حالات الحمل بتوأم تتم الولادة بعد 36 أسبوعاً تقريباً (تتراوح من 32 إلى 38 أسبوعاً اعتماداً على نوع الحمل بالتوأم).



لسوء الحظ، فإن الوقاية من الولادة المبكرة مع الحمل المتعدد هي أكثر صعوبة من الحمل المفرد؛ لأن التدخلات المستخدمة في حالات الحمل المفرد ليست فعالة مع المضاعفات.



8- هل هناك فرق في المخاض بين الحمل بتوأم والحمل بجنين واحد؟

إن المخاض هو نفسه بشكل عام سواء كان لديك طفل واحد أو طفلان. أثناء الولادة عندما تختلف الأمور بشكل كبير.



عندما يحين وقت ولادة توأمك، ستذهبين إلى غرفة العمليات حتى لو كنتِ تلدين بطريقة طبيعية، هذا إجراء احترازي للسلامة يُعرف بالإعداد المزدوج.



بعد الولادة الطبيعية للطفل الأول، هناك خطر بسيط لإجراء عملية قيصرية طارئة للطفل الثاني.



كما أن هناك أيضاً إمكانية ولادة التوأم الثاني بشكل مقعدي، وهو شكل آمن من الولادة الطبيعية إذا كان طبيب التوليد من ذوي الخبرة في هذا النوع من الولادة.



من بين النساء اللواتي يلدن توأماً على مدار 32 أسبوعاً، فإن حوالي 4 بالمئة فقط ممن يحاولن الولادة الطبيعية سيحصلن على ولادة طبيعية وقيصرية معاً.



على الرغم من أن ذلك لا يحدث في كثير من الأحيان، فإنه من خلال ولادة الطفلين في غرفة العمليات، يكون الأطباء أكثر استعداداً لحماية صحة الأم والطفلين.



9- هل يزيد الحمل بتوأم الوزن؟

مع الحمل بتوأم، تكتسب الأمهات المزيد من الوزن؛ حيث يكون هناك طفلان، ومشيمتان، والمزيد من السائل الأمنيوسي، أنتِ أيضاً بحاجة إلى المزيد من السعرات الحرارية لحمل التوأم.



ومع ذلك، لا توجد صيغة ثابتة لزيادة الوزن أثناء الحمل بتوأم.



10- هل الراحة الدائمة تقلل من فرص الولادة المبكرة؟

تشير البيانات العلمية إلى أن الراحة في الفراش لا تمنع الولادة المبكرة، في الواقع، يمكن أن تزيد الراحة في الفراش من خطر الإصابة بجلطات الدم، ولها عواقب مالية واجتماعية سلبية.



على الرغم من أن الراحة في الفراش لا توصف بشكل متكرر كما كانت من قبل، فقد يقترح طبيبك تقليل مستوى نشاطك إذا ظهرت عليك علامات المخاض المبكر في نهاية الثلث الثاني من الحمل أو في وقت مبكر من الثلث الثالث من الحمل.



طريقة الحمل بتوأم

وفقاً لما ذكره موقع Madison Women's Health، فإنّ النساء اللاتي يتناولن وصفات الخصوبة لتحفيز الإباضة قد يكون لديهن احتمالية أكبر لإنجاب توأم.



إذا كانت المرأة تستخدم التلقيح الاصطناعي للحمل، فيمكنها طلب الحمل بتوأم.



ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الحمل بتوأم ينطوي على مخاطر أكبر من الحمل بطفل واحد.



ولكن لا توجد أعشاب أو مكملات غذائية أو أطعمة أو أوضاع جنسية معروفة ثبت أنها تزيد من احتمالات إنجاب التوائم. عربي بوست

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