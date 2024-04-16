“التنافس الزوجي” يهدد العلاقة.. أبرز أعراضه وخطوات لعلاجه

وعندما يحدث هذا النوع مع التسابق المحموم مع شريك الحياة، تصبح العلاقة مهددة بما يُعرف بـ"متلازمة التنافس الزوجي" ومعضلة التنافس بين الزوجين.



ويُعد من المهم التعرف على علامات المنافسة في العلاقات وكيفية التوقف عن المنافسة، لأن ذلك من شأنه أن يساعدك على تحسين علاقتك مع شريك حياتك أو حتى سيُجنبك العلاقات التنافسية في المستقبل.



ما هو التنافس الزوجي أو التنافس بين الزوجين؟

تحدث العلاقات التنافسية عندما يتنافس شخصان في علاقة مع بعضهما، ويسعى كل منهما للفوز على الآخر أو أن يكون أفضل منه، بدلاً من أن يعمل كل منهما مع الآخر كفريق واحد.



قد تكون بعض المنافسات اللطيفة مقبولة في العلاقات الزوجية، مثل تحدي شريك حياتك في سباق أو لعبة لوحية، هذا سلوك محمود وغير ضار، ولكن إذا كان الطرفان يتنافسان بشراسة حقاً للتغلب على شريكهما ولا يريد أحدهما أن ينجح الآخر أو يحقق نتائج أفضل منه في أي من نواحي الحياة، فهنا تكمن المشكلة.



إذ تتجاوز العلاقات التنافسية المنافسة الصحية والمرحة التي قد تحدث بين الأزواج.

ويحاول الأشخاص في العلاقات التنافسية باستمرار مواكبة شركائهم والتفوق عليهم، ويشعرون في النهاية بعدم الأمان.



المنافسة مقابل الشراكة في العلاقة الزوجية

تتضمن العلاقات الصحية والسعيدة شراكة يكون فيها شخصان بمثابة جبهة موحدة وفريق حقيقي واحد. وعندما ينجح أحدهما، يكون الآخر سعيداً وداعماً له.



ومن ناحية أخرى فإن الفرق مع التنافس بين الزوجين هو أن الشخصين في العلاقة لا يشكلان شراكة. وبدلاً من ذلك، فهما متنافسان، ويتنافسان في فرق متعارضة تريد التفوق على بعضها.



وتشمل أبرز العلامات التنافسية في العلاقة الزوجية محاولة التفوق باستمرار على شريك حياتك، والشعور بالإثارة عندما يفشل الطرف الآخر، إضافة للشعور بالغيرة عندما ينجح أو يحقق أية إنجازات في الحياة الشخصية والعملية.



خطوات علاج متلازمة التنافس الزوجي

1- تحويل القدرة التنافسية إلى وحدة وتآزر: يحتاج معظمنا إلى التخلص مما تعلمناه من نشأتنا في مجتمع يتسم بالقدرة التنافسية، وهو أنه يجب أن أتقدم، وأن أكون الأفضل، وأثبت قيمتي خارجياً.



هذه العقلية يمكن أن تصيب أي علاقة بالتسمم وتحكم عليها بالفشل. لذلك من المهم جداً أن ننمي فهمنا بأننا واحد، ولسنا منفصلين؛ وأن اختيار شخص ما كشريك حياة لنا يعني الاستثمار في عملنا الجماعي.



2- إزالة الأفكار والعادات التنافسية: لخلق شعور أكبر بالوحدة، هذه هي السمات العقلية الخطيرة التي يجب أن تبحث عنها داخل نفسك وفي ديناميكية حبك لزوجك أو زوجتك، والتي يجب تجنبها بأي ثمن للتعافي من التنافس بين الزوجين وتبعاته الخطيرة على العلاقة، وتشمل:



المقارنة.

المحاسبة (العين بالعين).

تسعى إلى العدالة والكيل بميزان دقيق لكل شيء.

عدم المرونة.

التوقعات العالية.

الشعور بالاستحقاق.

الشعور بأنك لست جيداً بما فيه الكفاية.



3- استثمر في أفكار وعادات تعزز الشعور بالتكامل والمودة: وتعتمد هذه النقطة على تعزيز مشاعر الطرف الآخر بـ: التقدير، والقبول والتعاطف والاحترام والرعاية والمساواة.



4- تحدث بصراحة عن مشاعرك: معظمنا لا يفخر بمشاركة مشاعر الغيرة والحسد وانعدام الشعور بالأمان مع الآخرين، حتى ولو كان ذلك مع أقرب شخص في حياتك بالنسبة لك. لكن عندما يبدأ الأزواج في تناول هذه المواضيع الحساسة بشكل علني، فإن ذلك يحمي العلاقة من أي انقسام وسوء فهم قد يترتب على التنافس بين الزوجين.



5- معالجة المشكلات الأساسية: خلال مراحل الطفولة، قد نبدأ في الشعور بالمعاناة بشكل مستدام لبقية حياتنا إذا لم يتم الإشادة بنا على نجاحاتنا، أو إذا تم دفعنا إلى الشعور بأننا لا نستطيع أن نكون جيدين بما فيه الكفاية، وهي المشاعر السلبية التي تجعلنا أكثر عرضة للشعور بالحاجة إلى إثبات قيمتنا من خلال المنافسة. وعلى الرغم من أن انعدام الأمن هو التحدي الإنساني الأكثر شيوعاً، ولكن النقص الذي نشعر به يمكن علاجه من خلال العلاج السلوكي المعرفي.



6- لا تخف من التميز: على الرغم مما سبق، عليك أيضاً أن تكون حذراً من كبح جماح نفسك، وفي الوقت نفسه، من المهم أن تكون حساساً تجاه شريك حياتك.



7- اغتنم فرصة النمو والنضج والتطور: يمكن أن يكون التوتر والارتباك داخل ديناميكية الزواج ودورهما وقيمتهما في الأسرة والحياة المهنية وتقدير الذات مؤلماً وساحقاً، ولكن من الضروري ألا تعطي وزناً للأفكار التي تقودك إلى الاعتقاد بأنك عالق أو محاصر أو غير مهم.



عند اتباع هذه الخطوات المهمة، يكون ذلك من علامات أنك وعلاقتك جاهزان للنمو والتطور، وأنك تمكنت من التغلب على تحدياتك واستخدامها كدفعة للوصول إلى المستوى التالي من السعادة والنجاح في العلاقة الأهم بحياتك. عربي بوست

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