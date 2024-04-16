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حاولت التقاط «سيلفي» فسقطت من ارتفاع 50 متراً!

4/16/2024 2:35:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فقدت المؤثرة وخبيرة التجميل الروسية إينيسا بولينكو (39 عاماً) حياتها في حادث مأساوي، عندما سقطت من منحدر يبلغ ارتفاعه 50 متراً أثناء محاولتها التقاط صورة ((سيلفي)).
وقع الحادث في منطقة سياحية شهيرة في ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، والمنطقة معروفة بجمالها الطبيعي ومخاطرها أيضاً.

أصيب شهود الحادث بالرعب عندما رأوا كيف تحولت جلسة التصوير في غضون ثوانٍ إلى مأساة.


ويظهر مقطع الفيديو المنتشر على الإنترنت، خطورة تجاهل الإجراءات الأمنية من قبل المؤثرة الروسية.


ووفقاً لصحيفة ((ديلي ميل))، أفادت تقارير إخبارية أن خبيرة التجميل الروسية إينيسا بولينكو سقطت بشكل مأساوي على الشاطئ أثناء التقاط صورة ((سيلفي)).


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