حاولت التقاط «سيلفي» فسقطت من ارتفاع 50 متراً!

(MENAFN
- Alghad Newspaper) فقدت المؤثرة وخبيرة التجميل الروسية إينيسا بولينكو (39 عاماً) حياتها في حادث مأساوي، عندما سقطت من منحدر يبلغ ارتفاعه 50 متراً أثناء محاولتها التقاط صورة ((سيلفي)).
وقع الحادث في منطقة سياحية شهيرة في ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، والمنطقة معروفة بجمالها الطبيعي ومخاطرها أيضاً.
أصيب شهود الحادث بالرعب عندما رأوا كيف تحولت جلسة التصوير في غضون ثوانٍ إلى مأساة.
ويظهر مقطع الفيديو المنتشر على الإنترنت، خطورة تجاهل الإجراءات الأمنية من قبل المؤثرة الروسية.
ووفقاً لصحيفة ((ديلي ميل))، أفادت تقارير إخبارية أن خبيرة التجميل الروسية إينيسا بولينكو سقطت بشكل مأساوي على الشاطئ أثناء التقاط صورة ((سيلفي)).
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