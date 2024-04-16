فضيحة بجامعة هارفارد.. مسؤول المشرحة وزوجته يبيعان الجثث!

MENAFN - Alghad Newspaper)وأقرت دينيس لودغ (64 عاماً) المقيمة في غوفستاون بنيو هامبشاير، الجمعة، في المحكمة الجزائية الأمريكية بالمنطقة الوسطى من ولاية بنسلفانيا بذنبها في نقل البضائع المسروقة بين الولايات، وفقاً لسجلات المحكمة.وأعلن ممثلو الادعاء الفيدراليون العام الماضي التهم الموجهة إلى دينيس وزوجها سيدريك وخمسة أشخاص آخرين في مؤامرة مزعومة، تورطت خلالها شبكة من الأشخاص في أنحاء البلاد، في شراء وبيع رفات بشرية مسروقة من جامعة هارفارد ومشرحة في أركنسو.



وزعم ممثلو الادعاء أن دينيس تفاوضت في مبيعات عبر الإنترنت لعدد من الأعضاء تضمنت 24 يداً وقدمين و9 أعمدة فقرية وأجزاء من جماجم وخمسة وجوه بشرية تم تشريحها ورأسين تم تشريحهما، وفقاً لموقع ((بين لايف. كوم)).



وقالت السلطات إن أجزاء الجثث المعدة للتشريح التي تم التبرع بها للكلية أُخذت خلال الفترة بين 2018 وأوائل 2023 دون علم أو تصريح من الكلية.



وينتظر رجل بنسلفانيا، جيريمي بولي المقيم في طومسون، الحكم بعد اعترافه بالذنب العام الماضي في التآمر والنقل بين الولايات للأجزاء المسروقة.



من جانبها، قالت هوب لوفيبر محامية دينيس لودغ خلال مقابلة مع قناة ((دبليو بي يو آر))، في فبراير إن زوج موكلتها ((كان يفعل ذلك وقد تماشت هي مع الأمر نوعاً ما)).



يذكر أنه يتم استخدام الجثث المتبرَع بها لكلية الطب بجامعة هارفارد في أغراض التعليم أو التدريس أو البحث، وبمجرد عدم الحاجة إليها، عادة ما يتم حرق الجثث وإعادة الرماد إلى عائلة المتبرع أو دفنه في المقبرة.