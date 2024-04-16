بينها الصداع وتساقط الشعر.. آثار جانبية لأدوية الحموضة والمعدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) كشف الطبيب الروسي المعروف الدكتور ألكسندر مياسنيكوف أن بعض أدوية علاج الحرقة وقرحة المعدة لها آثار جانبية عديدة. قائلا ((ان بعض أدوية علاج الحرقة وقرحة المعدة قد تكون لها آثار سيئة على الصحة، وقد تتسبب بآلام في الرأس وتساقط للشعر؛ إذ ان أدوية مثبطات مضخة البروتون على سبيل المثال تؤدي إلى نقص المغنيسيوم والعديد من العناصر الضرورية لصحة الجسم)). مضيفا ((أن هذه الأدوية منذ 35 عاما، ومنها الأوميبرازول والبانتوبرازول وكل الأدوية من هذا النوع التي تنتهي بـ(برازول) وتوصف عادة لعلاج حرقة المعدة والقرحة وأمراض الجهاز الهضمي الأخرى، لم يكن أحد يعرف سابقا أن لها تأثيرات سيئة في حال استعمالها على المدى الطويل.. ففي البداية كانت توصف ليتم استعمالها لمدة أقصاها 28 يوما؛ لكن بعد ذلك تقرر أن هناك إمكانية لتناولها فترات طويلة، ونتيجة لهذا الأمر عانى من استعملها لفترة طويلة من مشكلات كضعف امتصاص المغنيسيوم والكالسيوم والحديد وفيتامين ب 12)). وذلك وفق ما نقلت شبكة أخبار ((روسيا اليوم)) عن ((فيستي)) المحلي.
وفي هذا الاطار، نصح الطبيب الروسي من يستخدم هذه الأنواع من الأدوية بالتحقق من النشرات المرفقة بها بعناية، وخصوصا إذا كان يعاني من أعراض نقص المغنيسيوم ويعاني من الصداع وتساقط الشعر وآلام العضلات وهشاشة الأظافر.
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