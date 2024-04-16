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افتتاح البرنامج التدريبي لـمأسسة إجراءات حق الحصول على المعلومة لموظفي القطاع العام

4/16/2024 2:35:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) افتتح في المكتبة صباح اليوم الأحد 14/4/2024 البرنامج التدريبي الرابع والأربعين لعدد من موظفي القطاع العام وهم "مجمع اللغة العربية، دائرة الآثار العامة ، المركز الوطني لإدارة الأزمات ، المركز الوطني لمكافحة الأمراض السارية، سلطة اقليم البتراء التنموي السياحي ،المؤسسة العامة للغذاء والدواء ، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والأمن العام "على البرنامج التدريبي"مأسسة إجراءات حق الحصول على المعلومات/ أرشفة الوثائق" بإشراف المدربين الأستاذ يحيى شقير،الدكتورة نهلا المومني والأستاذة هيلدا عجيلات.

وتحدث ا. شقير عن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في المؤشرات الدولية والممارسات الفضلى في التطبيق.


وتحدثت د. المومني عن الأطر التشريعية الدولية والوطنية الناظمة للحصول المعلومات وأهميتها، والقوانين والمواثيق الناظمة لحق الحصول على المعلومات وأهدافه والممارسات الفضلى لإنفاذ القانون وحق المعلومات المتاحة والغير متاحة.
وتحدثت عجيلات عن الحوكمة والشفافية والإفصاح.
وستستمر لمدة عشرة أيام تتضمن ثلاثة أيام نظرية وسبعة أيام تطبيق عملي.

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