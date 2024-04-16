رشا شربتجي: عرّاف تنبأ بشهرتي وعدم قدرتي على الإنجاب

وتطرقت شربتجي خلال الحديث إلى حادثة قديمة، قبل عملها في الإخراج، حين كانت في زيارة إلى سوريا، ولجأت هي والفنانة شكران مرتجى إلى عرّاف يهودي.



وقالت إن "الرجل اليهودي كان مسنا، في الثمانينيات من عمره، وحين دخلت عليه مع شكران كان يحمل في يده كتابا صغيرا مكتوبا باللغة العبرية، وطلب اسم والدتها وتاريخ الميلاد قبل أن يقرأ كفها".



وأكدت أنها حين زارت المسن اليهودي مع شكران، كانت قادمة في زيارة إلى سوريا، ولم تكن تفكر بالاستقرار فيها، أو العمل في الإخراج.



وأضافت المخرجة السورية أن "المسن قال لها، إنها ستكون صاحبة شأن عظيم، وستنال شهرة كبيرة"، لافتة إلى أن المخرج لم يكن يعرف الفنانة شكران، ولم يكن يتابع التلفاز، وفق قولها.



وألمحت إلى أنها في ذلك الوقت لم تصدق كلام الرجل، واعتبرته من قبيل التسلية، مبينة أنه تنبأ لها إلى جانب شهرتها، بأنها لن ترزق بأطفال في حياتها، وهو ما حصل بالفعل. وكالات