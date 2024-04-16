مشاكل يعاني منها شعرك أثناء تقدمك بالعمر.. كيف تتعاملين معها؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper) يتسبب التقدم في العمر في حدوث مشاكل للشعر تخلتفحدتها من شخص لآخر، بيد أن خبراء الصحة والتجميل يؤكدون أنه بالإمكانالتغلب عليها أو التعايش معها بشكل مرضٍ للغاية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست الأميركية.
وفي هذا الصدد، أوضح طبيب الأمراض الجلدية، نيلام فاشي، أن العديد منالتغييرات التي يلاحظها الرجال والنساء في شعرهم هي نتيجة لانخفاض نشاطالخلايا الجذعية في بصيلات الشعر.
وأضاف: "مع تقدمنا في السن، لا تعمل تلك الخلايا الجذعية التي تجددالأنسجة في جميع أنحاء الجسم بشكل جيد أو بالسرعة التي اعتادت عليها".
كما أن التحولات الهرمونية - التي تؤثر على النساء أكثر من الرجال - تلعب دورًا واضحا في بعض التغيرات الصحية والجسدية، ومن بينها التأثير علىالشعر وصحته.
وفيما يلى أبرز 3 مشكلات تؤثر على الشعر ، وطرق التعامل معها:
مشكلة اللون
على الرغم من أن الكثير من الناس يشكون من غزو الشيب لرؤوسهم، فإن الخصلات الموجودة في الرأس لا يتغير لونها فعليًا.
وبدلاً من ذلك، تنمو خلايا جديدة باللون الرمادي أو الأبيض، وذلك بسبب فقدان الخلايا للصباغ في قاعدة بصيلات الشعر، كما يقول فاشي.
ويكمن أحد الحلول باستخدام صبغات الشعر، ولكن كلما اشتعل الشيب فيالرأس، كلما ارتفع عدد مرات صبغ الشعر، ليمسي من الصعب إخفاء اللونالرمادي.
وهناك من يرى أن ترك الشعر يتحول إلى اللون الرمادي يمكن أن يكون خيارًا جذابًا، مع استخدام النوع المناسب من الشامبو.
وأحد الخيارات الشائعة هو الشامبو الأرجواني، المحتوي على أصباغبنفسجية، والذي يعمل على إزالة درجات اللون الأصفر والنحاسي من الشعرالأبيض والفضي والأشقر.
وفي هذالصدد، يقول رينيه كوهين، كبير المصممين في صالون لتصفيف الشعربمدينة نيويورك: "غسل شعرك بالشامبو الأرجواني مرة أو مرتين في الأسبوعيزيل أي تدرجات صفراء، للمساعدة في الحفاظ على الشعر الرمادي أو الأبيضنابضًا بالحياة".
وينصح كوهين النساء بعدم استعمال ذلك الشامبو كل يوم، حتى لا يأخذ الشعر لون صبغة أرجوانية.
مشكلة تساقط الشعر
بات ترقق الشعر وتساقطه أمر شائع بشكل كبير مع تقدم العمر، بحسب ما يقولفاشي، مضيفا: "مع الكبر يصبح قطر الخصلات أصغر، مما يجعل الشعر يبدو أقلامتلاءً".
أما الحل لملء الفراغات، كما يرى كوهين، فيكمن في استخدام بخاخ يزيد منجفاف الشعرة فتظهر أكثر كثافة بشكل مؤقت، أو باستخدام شامبو لزيادة كثافةالشعر.
ولإبطاء تساقط الشعر وتحفيز النمو الجديد، يعد المينوكسيديل الذي لايستلزم وصفة طبية، كأحد الخيارات، إذ تقول إليز أولسن، مديرة مركز أبحاثوعلاج اضطرابات الشعر في المركز الطبي بجامعة ديوك في دورهام، إنالمينوكسيديل الموضعي تمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواءالأميركية لعلاج تساقط الشعر لدى الرجال والنساء، وبالتالي فإنه "يحققنتائج جيدة جدًا".
ووجدت مراجعة نشرت عام 2017 في مجلة "الأكاديمية الأميركية للأمراضالجلدية" أن المينوكسيديل، زاد الامتلاء بحوالي 15 شعرة لكل سنتيمتر مربعللرجال وحوالي 12 شعرة لكل سنتيمتر مربع للنساء.
لكن يتعين على مستخدمي ذلك العلاج، وضعه على فروة الرأس مرتين يوميًا، وهو أمر قد يكون مزعجا للكثيرين.
وتعد حبوب المينوكسيديل المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء لعلاج ارتفاعضغط الدم، إحدى الطرق لوقف تساقط الشعر، لكن بشرط استخدامها بجرعات قليلة،خوفا من تأثيراتها الصحية.
وتقول أولسن، إن الجرعات التي يوصى بها تصل إلى 2.5 ملغ يوميًا للنساء و5 ملغ يوميًا للرجال.
وحذرت من أنه قد تكون هناك آثار جانبية (مثل التغيرات في معدل ضرباتالقلب وضغط الدم)، لذلك من الحكمة البدء بأقل جرعة ممكنة وتناولها تحتإشراف الطبيب.
مشكلة الشعر المجعد والخشن
مع تقدم العمر يعاني أصحاب الشعر الخشن والمجعد من بعض المشاكل التيتزيد من قساوته وجفافه. ولعلاج هذه المشكلة يقترح كوهين تجربة "الكيراتين"الاحترافي.
والكيراتين هو منتج تجميلي يستخدم لفرد وتمليس الشعر، ويسمى أيضا علاج الكيراتين البرازيلي.
ويوضح كوهين أنه يقوم بوضع محلول الكيراتين واستخدام الحرارة لإغلاقهعلى البروتين الموجود في الطبقة الخارجية من الشعر، مما يجعل الشعر يبدوأكثر استقامة ونعومة.
وشدد كوهين على ضرورة التأكد من البحث عن الصالونات التي تستخدم تركيبات الكيراتين التي لا تحتوي على مادة "الفورمالديهايد" الضارة.
ويمكن أن يستغرق الإجراء بضع ساعات ويكلف عدة مئات من الدولارات، لكن النتائج تستمر لعدة أشهر.
وفي المنزل، يمكن لمن يرغب أن يستخدام رذاذ أو مصل مضاد للرطوبة ومضادللتجعد يحتوي على بوليمرات منشطة بالحرارة. وفي هذالمنحى يقول كوهين: "تلكالمنتجات تطرد الرطوبة الموجودة حول الشعر.. إذا لم يمتص الشعر تلكالرطوبة، فإنه يصبح أقل تجعدًا".
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