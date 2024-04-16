مشاكل يعاني منها شعرك أثناء تقدمك بالعمر.. كيف تتعاملين معها؟



وفي هذا الصدد، أوضح طبيب الأمراض الجلدية، نيلام فاشي، أن العديد منالتغييرات التي يلاحظها الرجال والنساء في شعرهم هي نتيجة لانخفاض نشاطالخلايا الجذعية في بصيلات الشعر.



وأضاف: "مع تقدمنا في السن، لا تعمل تلك الخلايا الجذعية التي تجددالأنسجة في جميع أنحاء الجسم بشكل جيد أو بالسرعة التي اعتادت عليها".



كما أن التحولات الهرمونية - التي تؤثر على النساء أكثر من الرجال - تلعب دورًا واضحا في بعض التغيرات الصحية والجسدية، ومن بينها التأثير علىالشعر وصحته.



وفيما يلى أبرز 3 مشكلات تؤثر على الشعر ، وطرق التعامل معها:



مشكلة اللون



على الرغم من أن الكثير من الناس يشكون من غزو الشيب لرؤوسهم، فإن الخصلات الموجودة في الرأس لا يتغير لونها فعليًا.



وبدلاً من ذلك، تنمو خلايا جديدة باللون الرمادي أو الأبيض، وذلك بسبب فقدان الخلايا للصباغ في قاعدة بصيلات الشعر، كما يقول فاشي.



ويكمن أحد الحلول باستخدام صبغات الشعر، ولكن كلما اشتعل الشيب فيالرأس، كلما ارتفع عدد مرات صبغ الشعر، ليمسي من الصعب إخفاء اللونالرمادي.



وهناك من يرى أن ترك الشعر يتحول إلى اللون الرمادي يمكن أن يكون خيارًا جذابًا، مع استخدام النوع المناسب من الشامبو.



وأحد الخيارات الشائعة هو الشامبو الأرجواني، المحتوي على أصباغبنفسجية، والذي يعمل على إزالة درجات اللون الأصفر والنحاسي من الشعرالأبيض والفضي والأشقر.



وفي هذالصدد، يقول رينيه كوهين، كبير المصممين في صالون لتصفيف الشعربمدينة نيويورك: "غسل شعرك بالشامبو الأرجواني مرة أو مرتين في الأسبوعيزيل أي تدرجات صفراء، للمساعدة في الحفاظ على الشعر الرمادي أو الأبيضنابضًا بالحياة".



وينصح كوهين النساء بعدم استعمال ذلك الشامبو كل يوم، حتى لا يأخذ الشعر لون صبغة أرجوانية.



مشكلة تساقط الشعر



بات ترقق الشعر وتساقطه أمر شائع بشكل كبير مع تقدم العمر، بحسب ما يقولفاشي، مضيفا: "مع الكبر يصبح قطر الخصلات أصغر، مما يجعل الشعر يبدو أقلامتلاءً".



أما الحل لملء الفراغات، كما يرى كوهين، فيكمن في استخدام بخاخ يزيد منجفاف الشعرة فتظهر أكثر كثافة بشكل مؤقت، أو باستخدام شامبو لزيادة كثافةالشعر.



ولإبطاء تساقط الشعر وتحفيز النمو الجديد، يعد المينوكسيديل الذي لايستلزم وصفة طبية، كأحد الخيارات، إذ تقول إليز أولسن، مديرة مركز أبحاثوعلاج اضطرابات الشعر في المركز الطبي بجامعة ديوك في دورهام، إنالمينوكسيديل الموضعي تمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواءالأميركية لعلاج تساقط الشعر لدى الرجال والنساء، وبالتالي فإنه "يحققنتائج جيدة جدًا".



ووجدت مراجعة نشرت عام 2017 في مجلة "الأكاديمية الأميركية للأمراضالجلدية" أن المينوكسيديل، زاد الامتلاء بحوالي 15 شعرة لكل سنتيمتر مربعللرجال وحوالي 12 شعرة لكل سنتيمتر مربع للنساء.



لكن يتعين على مستخدمي ذلك العلاج، وضعه على فروة الرأس مرتين يوميًا، وهو أمر قد يكون مزعجا للكثيرين.



وتعد حبوب المينوكسيديل المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء لعلاج ارتفاعضغط الدم، إحدى الطرق لوقف تساقط الشعر، لكن بشرط استخدامها بجرعات قليلة،خوفا من تأثيراتها الصحية.



وتقول أولسن، إن الجرعات التي يوصى بها تصل إلى 2.5 ملغ يوميًا للنساء و5 ملغ يوميًا للرجال.

وحذرت من أنه قد تكون هناك آثار جانبية (مثل التغيرات في معدل ضرباتالقلب وضغط الدم)، لذلك من الحكمة البدء بأقل جرعة ممكنة وتناولها تحتإشراف الطبيب.



مشكلة الشعر المجعد والخشن



مع تقدم العمر يعاني أصحاب الشعر الخشن والمجعد من بعض المشاكل التيتزيد من قساوته وجفافه. ولعلاج هذه المشكلة يقترح كوهين تجربة "الكيراتين"الاحترافي.



والكيراتين هو منتج تجميلي يستخدم لفرد وتمليس الشعر، ويسمى أيضا علاج الكيراتين البرازيلي.



ويوضح كوهين أنه يقوم بوضع محلول الكيراتين واستخدام الحرارة لإغلاقهعلى البروتين الموجود في الطبقة الخارجية من الشعر، مما يجعل الشعر يبدوأكثر استقامة ونعومة.

وشدد كوهين على ضرورة التأكد من البحث عن الصالونات التي تستخدم تركيبات الكيراتين التي لا تحتوي على مادة "الفورمالديهايد" الضارة.



ويمكن أن يستغرق الإجراء بضع ساعات ويكلف عدة مئات من الدولارات، لكن النتائج تستمر لعدة أشهر.



وفي المنزل، يمكن لمن يرغب أن يستخدام رذاذ أو مصل مضاد للرطوبة ومضادللتجعد يحتوي على بوليمرات منشطة بالحرارة. وفي هذالمنحى يقول كوهين: "تلكالمنتجات تطرد الرطوبة الموجودة حول الشعر.. إذا لم يمتص الشعر تلكالرطوبة، فإنه يصبح أقل تجعدًا".