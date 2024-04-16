كيف تؤثر مكملات البروتين على جسمك؟



وبسبب الرغبة في تعزيز العضلات والحفاظ على أنسجة الجسم وإنقاص الوزن،يقبل الكثيرون على شراء أغذية عالية البروتين، والتي قد تكون على شكل ألواححلوى وشوكولاتة أو آيس كريم أو موجودة في عبوة زبادي أو مشروب حليب.



ويمكن أن يحتوي اللوح الواحد من تلك الأغذية على حوالي 20 غرامًا منالبروتين، مما يوفر حوالي ثلث كمية البروتين اليومية الموصى بها لشخص متوسطالحجم في المملكة المتحدة، وذلك حسب صحيفة "تلغراف" البريطانية.



لكن على الرغم من أن تلك الأغذية تتضمن كمية كبيرة من البروتي ، فإنمعظمها يحتوي أيضًا على نسبة عالية من السعرات الحرارية و الدهون المشبعةغير الصحية، وبالتالي يجري تصنيف أغلبها على أنها أطعمة فائقة المعالجة.



وفي هذا الصدد، أوضح نافيد ستار، أستاذ طب القلب والأوعية الدموية فيكلية القلب والأوعية الدموية والصحة الأيضية بجامعة غلاسكو، أن الدراساتبشأن الفوائد الصحية لتلك الأطعمة "محدودة".



وتابع: "هناك الكثير من الأدلة الجيدة على أن البروتين يثبط الشهية. لكنمسألة ما إذا كانت ألواح البروتين مفيدة للصحة في حد ذاتها، فلم تتمتجربتها بعد".



وبدوره، رأى اختصاصي التغذية الرياضية، روب هوبسون، أن "الناس أصبحوامهووسين بالبروتين ، لكنهم يخلطون بين عبارتي (عالية البروتين) و(أغذيةصحية)، لأنهم يعتقدون أن البروتين هو أهم عنصر يجب الحصول عليه في نظامهمالغذائي".



ووصف هوبسون العديد من ألواح البروتين بأنها "مزيج من المكونات التيتشير بعض الدراسات إلى أنها تؤثر سلبًا على منطقة الأمعاء الحيوية، لأنهاأغذية فائقة المعالجة، مهما كانت الطريقة التي ننظر بها إليها".



وتشمل المكونات الشائعة في تلك الأطعمة:



- المالتيتول، وهو مُحلٍ صناعي يمكن أن يسبب الإسهال.



- بروتين مصل اللبن، الذي يمكن أن يسبب الانتفاخ.



- السكرالوز، وهو مُحلٍ صناعي يمكن أن يؤثر على مجموعة متنوعة من بكتيريا الأمعاء.



- الإينولين، وهو مصدر للألياف يمكن أن يتسبب بحدوث انتفاخات.



وتظهر الدراسات القليلة التي أجريت على ألواح البروتين نتائج مختلطة، إذخلصت إحدى الدراسات التي أجراها باحثون في جامعة ولاية أريزونا الأميركية،ونشرت العام الماضي في مجلة" الأطعمة الوظيفية"، إلى أن تناول ألواحالبروتين يوميًا يمكن أن يزيد كتلة الدهون "بشكل كبير".



كما توصلت دراسة أجريت عام 2021 على نخبة من الرياضيين، إلى أن استهلاكألواح البروتين أدى إلى تحسين "التكيف الفيزلوجي للرياضيين بعد التدريب".



وفي الوقت نفسه، قارنت دراسة أجريت عام 2006 تأثيرات ارتفاع مستوياتالبروتين والألياف على مستويات الغلوكوز والأنسولين في مجموعة مكونة من 23امرأة.



ووجدت تلك الدراسة أن استجابات الغلوكوز والأنسولين كانت أقل بشكل ملحوظلدى أولئك اللواتي تناولن ألواحًا غنية بالبروتين والألياف، مقارنةبالنساء اللاتي تناولن ألواحًا غنية بالدهون والسكر



من جانب آخر، أوضحت اختصاصية التغذية، بريا تيو، أن معظمم الناس يحصلونعلى ما يكفي من البروتين من خلال وجباتهم الغذائية العادية، موصية بعدمالاعتماد على الوجبات الخفيفة فائقة المعالجة.



وتابعت: "نحن جميعا بحاجة إلى البروتين في وجباتنا الغذائية؛ فهو منالمغذيات الكبيرة المهمة جدًا، وكذلك الكربوهيدرات والدهون. للحصول على صحةأفضل فإن المفتاح ليس التركيز على مادة مغذية أو مجموعة غذائية واحدة فقط،بل السعي لتحقيق التوازن".