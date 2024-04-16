كيف تؤثر مكملات البروتين على جسمك؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper) يعتبر البروتين من العناصر الغذائية الأساسية التيتدعم عضلات الجسم وتحافظ على صحته، وذلك لتواجده في كل خلية من خلاياالجسد، حيث يشارك في مجموعة واسعة من العمليات البيولوجية.
وبسبب الرغبة في تعزيز العضلات والحفاظ على أنسجة الجسم وإنقاص الوزن،يقبل الكثيرون على شراء أغذية عالية البروتين، والتي قد تكون على شكل ألواححلوى وشوكولاتة أو آيس كريم أو موجودة في عبوة زبادي أو مشروب حليب.
ويمكن أن يحتوي اللوح الواحد من تلك الأغذية على حوالي 20 غرامًا منالبروتين، مما يوفر حوالي ثلث كمية البروتين اليومية الموصى بها لشخص متوسطالحجم في المملكة المتحدة، وذلك حسب صحيفة "تلغراف" البريطانية.
لكن على الرغم من أن تلك الأغذية تتضمن كمية كبيرة من البروتي ، فإنمعظمها يحتوي أيضًا على نسبة عالية من السعرات الحرارية و الدهون المشبعةغير الصحية، وبالتالي يجري تصنيف أغلبها على أنها أطعمة فائقة المعالجة.
وفي هذا الصدد، أوضح نافيد ستار، أستاذ طب القلب والأوعية الدموية فيكلية القلب والأوعية الدموية والصحة الأيضية بجامعة غلاسكو، أن الدراساتبشأن الفوائد الصحية لتلك الأطعمة "محدودة".
وتابع: "هناك الكثير من الأدلة الجيدة على أن البروتين يثبط الشهية. لكنمسألة ما إذا كانت ألواح البروتين مفيدة للصحة في حد ذاتها، فلم تتمتجربتها بعد".
وبدوره، رأى اختصاصي التغذية الرياضية، روب هوبسون، أن "الناس أصبحوامهووسين بالبروتين ، لكنهم يخلطون بين عبارتي (عالية البروتين) و(أغذيةصحية)، لأنهم يعتقدون أن البروتين هو أهم عنصر يجب الحصول عليه في نظامهمالغذائي".
ووصف هوبسون العديد من ألواح البروتين بأنها "مزيج من المكونات التيتشير بعض الدراسات إلى أنها تؤثر سلبًا على منطقة الأمعاء الحيوية، لأنهاأغذية فائقة المعالجة، مهما كانت الطريقة التي ننظر بها إليها".
وتشمل المكونات الشائعة في تلك الأطعمة:
- المالتيتول، وهو مُحلٍ صناعي يمكن أن يسبب الإسهال.
- بروتين مصل اللبن، الذي يمكن أن يسبب الانتفاخ.
- السكرالوز، وهو مُحلٍ صناعي يمكن أن يؤثر على مجموعة متنوعة من بكتيريا الأمعاء.
- الإينولين، وهو مصدر للألياف يمكن أن يتسبب بحدوث انتفاخات.
وتظهر الدراسات القليلة التي أجريت على ألواح البروتين نتائج مختلطة، إذخلصت إحدى الدراسات التي أجراها باحثون في جامعة ولاية أريزونا الأميركية،ونشرت العام الماضي في مجلة" الأطعمة الوظيفية"، إلى أن تناول ألواحالبروتين يوميًا يمكن أن يزيد كتلة الدهون "بشكل كبير".
كما توصلت دراسة أجريت عام 2021 على نخبة من الرياضيين، إلى أن استهلاكألواح البروتين أدى إلى تحسين "التكيف الفيزلوجي للرياضيين بعد التدريب".
وفي الوقت نفسه، قارنت دراسة أجريت عام 2006 تأثيرات ارتفاع مستوياتالبروتين والألياف على مستويات الغلوكوز والأنسولين في مجموعة مكونة من 23امرأة.
ووجدت تلك الدراسة أن استجابات الغلوكوز والأنسولين كانت أقل بشكل ملحوظلدى أولئك اللواتي تناولن ألواحًا غنية بالبروتين والألياف، مقارنةبالنساء اللاتي تناولن ألواحًا غنية بالدهون والسكر
من جانب آخر، أوضحت اختصاصية التغذية، بريا تيو، أن معظمم الناس يحصلونعلى ما يكفي من البروتين من خلال وجباتهم الغذائية العادية، موصية بعدمالاعتماد على الوجبات الخفيفة فائقة المعالجة.
وتابعت: "نحن جميعا بحاجة إلى البروتين في وجباتنا الغذائية؛ فهو منالمغذيات الكبيرة المهمة جدًا، وكذلك الكربوهيدرات والدهون. للحصول على صحةأفضل فإن المفتاح ليس التركيز على مادة مغذية أو مجموعة غذائية واحدة فقط،بل السعي لتحقيق التوازن".
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