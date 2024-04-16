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60 فعالية يقدمها نجوم الصناعات الإبداعية في الشارقة للرسوم المتحركة

4/16/2024 2:35:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تقام فعاليات الدورة الثانية من "مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة" من 1 حتى 5 أيار (مايو) المقبل، في "مركز إكسبو الشارقة"، موفرة لفناني الرسوم المتحركة والمبدعين وقادة صناعة فن الأنيميشن منصة فريدة تجمعهم في سلسلة من الفعاليات والورش الإبداعية والعروض الموسيقية التي تثري خبراتهم، وتعزز تجربة الجمهور من عشاق هذا النوع من الفنون.
ويقدم المؤتمر، الذي يقام بالتزامن مع "مهرجان الشارقة القرائي للطفل"، برنامجا متنوعا يتضمن أكثر من 60 فعالية، منها 30 ورشة عمل لبناء القدرات وتطوير المهارات، و20 جلسة نقاشية، و5 خطابات ملهمة، و5 حفلات موسيقية، بمشاركة 71 متحدثا من 12 دولة، حيث يقدم خبراء وفنانون يمثلون كبرى الشركات العالمية كـ"ديزني" و"ورنر براذرز" و"سوني" برنامجا شاملا، يتيح للجمهور فرص التواصل والتعرف إلى أحدث الرؤى والتوجهات في هذه الصناعة.
يغطي "مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة"، مجموعة متنوعة من الموضوعات والجوانب التي تلبي مجموعة واسعة من الاهتمامات في مجال الصناعات الإبداعية، وتتناول جوانب مختلفة من فنون الرسوم المتحركة، انطلاقاً من تصميم الخلفيات وتشكيل الشخصيات، وصولاً إلى الأداء والسرد القصصي البصري.
وفي "مختبر الابتكار"، يتيح المؤتمر للمشاركين فرصة المشاركة في ورش عمل منها "فن الأطر المفاهيمية"، و"المنظور الفني"، و"مقدمة عن تصميم الخلفية"، و"من الكلمة إلى الرؤية: تحويل السرديات إلى مؤثرات بصرية، إذ تسعى الورش إلى تعزيز مهارات المشاركين في السرد القصصي البصري للرسوم المتحركة، وتوفر لهم تجارب عملية وخطوات إرشادية على يدي نخبة من الخبراء.
وتقدم "منطقة الرسم" مجموعة من ورش العمل، منها "بناء الشخصية"، و"تصميم الشخصية التقليدية"، و"تشكيل الحركات والوقفات في الرسوم المتحركة"، و"الأداء في الرسوم المتحركة"، حيث تركز هذه الورش على العناصر الأساسية للرسوم المتحركة، متيحة للمشاركين فرصة التعلم من كبار خبراء فناني ورسامي الرسوم المتحركة مثل ساندرو كليوزو، وجون بوميروي، ونك رانييري.
وتستضيف "منطقة المركز الإبداعي"، خطابات ملهمة وورش عمل تفاعلية تتناول موضوعات متنوعة منها "الحقوق الصوتية والبصرية"، و"صياغة القصة"، و"بناء استديو للرسوم المتحركة في المنطقة"، وتوفر هذه الجلسات رؤى قيمة حول الجوانب التجارية والقانونية للرسوم المتحركة، والخطوات العملية والاستراتيجيات اللازمة لتأسيس وتشغيل وإدارة استديو رسوم متحركة، يقدمها عدد من خبراء هذه الصناعة، منهم ستيفانو لابورتا، ومونيا أرام.
ويشهد "مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة 2024" حفلاً موسيقياً لمقطوعات الألعاب والرسوم المتحركة اليابانية المشهورة، حيث تصحب "أوركسترا فلورنسا بوب"، الجمهور في رحلة لا تنسى إلى عالم الموسيقا لتحتفي مع الجمهور بالمشاعر والعواطف وقوة الموسيقا التصويرية المخصصة للألعاب.

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